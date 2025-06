CFK denunció persecución judicial y mandó un mensaje a la interna: "Esto no está para proyectos individuales"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este sábado en un acto en Paso de los Libres, Corrientes , donde respaldó al intendente Martín Ascúa como candidato a gobernador. Durante su discurso, denunció una persecución judicial tras oficializar su candidatura y lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional y al Poder Judicial y mandó un mensaje al interior del peronismo , donde libra una batalla con el mandatario Axel Kicillof : “Esto no está para proyectos individuales”.

En un tono combativo, CFK vinculó su relanzamiento político con una nueva ofensiva judicial: “Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Empezaron a pedir de todos lados que me metan presa”. Y agregó: “Me gatillaron en la cara, porque me quieren presa o muerta”.

La ex mandataria respondió a quienes la dan fuera de competencia: “Todo esto con editoriales que dicen que estoy acabada. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? ¡Dale! Mirá como tiemblo”.