Misiones: la oposición elige nombres para los comicios provinciales en medio de las tensiones en la UCR

Las referencias del radicalismo, que pone en juego tres bancas en la elección misionera, se completa con Héctor Falsone en el tercer lugar; Graciela Maidana, en el cuarto; y Carlos Aguilera, en el séptimo.

Todas los nombres fueron actualizado en la Convención del fin de semana pasado, donde además se ratificó la expulsión del partido de Arjol, que apenas unas horas antes había sido uno de los protagonistas del último desprendimiento del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados: el de los radicales con peluca que fundaron su propio espacio al que llamaron Liga del Interior.

También echaron al expresidente del Comité provincial, Rodrigo De Arrechea, que había renunciado al cargo luego de que Javier Milei lo designara en el Ente Binacional Yaciretá.

Las derivas de Martín Arjol, el último contrincante de Hugo Passalacqua

El gran ganador de la discusión interna del radicalismo de Misiones es el titular del bloque en la Cámara de Representantes, Ariel Pianessi, un hombre del riñón de Evolución alineado con Martín Lousteau y al que poca gracia le hace el apego a las posiciones de Milei, con las que Arjol comparte de modo militante.

Para el diputado nacional que explicitó su acercamiento con La Libertad Avanza cuando acompañó el veto presidencial a la reforma jubilatoria, un armado con el partido que comanda Adrián Núñez era la posibilidad de ganarle al rovirismo, algo que casi nunca sucede en la provincia de la yerba mate y la tierra colorada.

UCR Diputados Javier Milei Jubilaciones.jpeg La primera foto de Arjol con Javier Milei y los radicales con peluca: Mariano Campero, Pablo Cervi, José Tournier y Luis Picat.

Él fue el último que lo hizo en 2021, cuando encabezó la lista de Juntos por el Cambio, que resultó ser la más votada en la provincia en las elecciones de medio término. Luego quiso ser gobernador, pero en 2023 quedó a casi 38 puntos de distancia de Hugo Passalacqua.

De todos modos, fue el segundo hombre más votado en la provincia e imaginó una proyección que trabajó desde su banca en el Congreso. Su vocación frentista lo hizo adaptarse rápidamente al clima de época y empezó a acercarse al mileísmo con un ritmo apenas un poco más lento que el de su comprovinciana, Florencia Klipauka, que apadrinada por Pedro Puerta llegó a la cámara baja junto a él y a mediados del año pasado ya había fichado su pase a La Libertad Avanza.

Los dos comparten actualmente un problema principal: la negativa del elenco libertario a sumar exponentes de los partidos tradicionales a sus armados electorales. Eso les impide, por lo menos hasta horas antes del cierre de listas, acoplarse a la estrategia provincial del mileísmo, y los deja prácticamente afuera de la última discusión provincial antes de la contienda ejecutiva de 2027.

De todos modos, Arjol no se corre. Su tropa cuestiona a Pianessi y a su grupo por concentrar el poder de modo arbitrario y no titubean demasiado cuando dicen sospechar de “alguna jugada” del rovirismo para dejarlos al costado del camino. Afirman que no perdieron ninguna discusión sino que simplemente decidieron no ir a la Convención, que previamente incluso habían intentado judicializar.

Aseguran que el espacio se mantiene unido y, mientras reiteran que la experiencia de Unidos por el Futuro será recordada como un “error del radicalismo”, buscan la forma de salir a dar la batalla. Aunque saben que sin las elecciones provinciales será difícil hacerlo, no pierden la esperanza de La Libertad Avanza cambie su postura de cara a octubre, donde el radical con peluca se jugará su silla en Diputados y su proyección.

Más candidaturas para las elecciones provinciales

Además del oficialismo, el radicalismo y el PRO, en las elecciones del 8 de junio se pondrán juego bancas que pertenecen a fuerzas provinciales de fuerte inserción territorial. Una de ellas es el Partido Agrario y Social (PAyS) de Héctor "Cacho" Bárbaro, que además comanda uno de los únicos dos municipios que no están bajo la tutela rovirista, el del Colonia Aurora.

Partido Agrario y Social Misiones.png Hector "Cacho" Bárbaro y los militantes del Partido Agrario y Social de Misiones.

Bárbaro será el primer candidato del espacio a la Cámara de Representantes por PAyS, que también adelantó candidaturas esta semana. Elvani Goring, una trabajadora social de Colonia Aurora, será la segunda en la lista que completa sus primeros lugares con el periodista Sebastián Korol. El espacio pondrá en juego una de las dos bancas con las que hoy cuenta en la Legislatura provincial.