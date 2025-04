Misiones: un remix de JxC presenta candidatos y apunta contra un pacto electoral entre Rovira y Milei

Resulta que además de 20 bancas en la Cámara de Representantes también se elegirán concejales en 10 ciudades. Los candidatos para todos esos cargos deberán presentarse el sábado 19, pero los sublemas tiene como tope este lunes 14. Allí radica la complejidad, ya que según quienes conocen al dedillo el sistema, los encargados del armado de las listas municipales requieren conocer los nombres de los candidatos provinciales para poder avanzar en la elección de los aspirantes locales. Por esa razón, es posible que no sólo Unidos por el Futuro dé a conocer a sus figuras a comienzos de la semana.

La relación del rovirismo con Javier Milei

Los sectores que se reúnen en lo que supo ser Juntos por el Cambio, que arriesgan cinco bancas en la Legislatura este año, imaginan una elección que les permita mantener la unidad que sostienen desde hace más de una década. No escapan al minuto a minuto del pasilleo político provincial, donde se esperan saltos de algunos espacios internos más cercanos a Milei, pero señalan que ese tipo de acuerdos de cúpulas aparecen como más probables en el rovirismo.

Advierten que es “una estrategia habitual” del oficialismo impulsar espacios que, detrás de fechadas opositoras, terminen engrosando las mayorías que acompañan al Ejecutivo en la Cámara de Representantes. Con La Libertad Avanza, señalan, el acuerdo funcionaría como la continuidad de una práctica de socorros mutuos, que los renovadores misioneros ya llevan adelante en el Congreso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1781433988155859345&partner=&hide_thread=false Excelente encuentro con el gobernador @passalacquaok en Misiones. Conversamos sobre los proyectos que están por tratarse en el Congreso y sobre la potencialidad de la provincia con su riqueza natural y turística, motores clave para el desarrollo de la Argentina. (1/2) pic.twitter.com/m9AQ7ptxFR — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) April 19, 2024

“Las listas libertarias están llenas de personas muy ligadas al oficialismo”, señalan en las filas de Unidos por el Futuro. Desde un primer momento denuncian “un pacto” y advierten que eso no cambió, a pesar de los discursos públicos. Letra P viene dando cuenta de esos movimientos, de los que la oposición misionera no exceptúa al kirchnerismo, más allá de que esa convivencia haya sido la principal razón que CFK esgrimió para ordenar la intervención del PJ provincial. “Hasta la segunda vuelta eran los más massistas de todos, pero después se olvidaron”, rememora, no sin sarcasmo, la oposición.

Las elecciones locales en Misiones

Esas convivencias del rovirismo con fuerzas más pequeñas y territorializadas obliga a la oposición a poner el ojo en las campañas municipales. A diferencia de lo que sucede a nivel provincial, el Frente Renovador por la Concordia no oficializó sus nombres para esas disputas locales, como tampoco lo hizo el grueso de las fuerzas que participarán en las contiendas que se sucedan el 8 de junio.

Concretamente se elegirán siete concejales en Posadas, y tres en Puerto Iguazú, El Dorado, Leandro N. Alem, Montecarlo, Puerto Rico, San Pedro, Aristóbulo del Valle, El Soberbio y San Vicente. En Oberá, además, se elegirán nuevas autoridades para la Defensoría del Pueblo.

No es una situación simple para la oposición, que prácticamente no tiene intendentes. De 78 municipios, la renovación comanda 76, en Concepción de la Sierra gobierna Juntos por el Cambio y en Colonia Aurora, el Partido Agrario y Social (PAyS).

Por la irrupción de la experiencia libertaria en el mapa provincial y por el operativo de seducción que siempre aplica el oficialismo misionero también hay dirigentes ques hasta ayer estuvieron en los partidos fundadores de JxC que aparecerán en las boletas con camisetas cambiadas.

El oficialismo en Misiones, entre el desgaste y la renovación

Más allá de la urgencia que implica la definición de los nombres, la oposición imagina una elección en la que el rovirismo deberá enfrentar dos situaciones: el desgaste propio de un modelo que sucede gestiones desde hace un cuarto de siglo y una renovación generacional no exenta de tensiones al interior del armado gobernante.

Mikaela Gonzalez Coria y Horacio Loreiro PRO Misiones.png Mikaela Gonzalez Coria y Horacio Loreiro, los diputados provinciales del PRO que terminarán su mandato en la Cámara de Representantes de Misiones.

“Posiblemente sea la elección más complicada para el oficialismo en mucho tiempo”, arriesgan, mientras asumen que el apuro por dar a conocer a las principales candidaturas del espacio tiene un directa relación con la necesidad de instalar candidaturas cuyos nombres ya no tienen el peso específico que alguna vez tuvieron otros.

“El año pasado fue un punto de inflexión en el que se expusieron problemas que no se solucionaron”, afirman y añaden que la relación con la Casa Rosada expone contradicciones en discursos y posicionamientos que terminarán impactando negativamente en la consideración del electorado. “Acompañaron la Boleta Única en el Congreso, pero acá seguimos con Ley de Lemas. Votaron Ficha Limpia a nivel nacional, mientras acá tienen dormido el proyecto hace cinco años”, ejemplifican.