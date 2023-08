Misión casi imposible: UP busca retener tres bancas en la Séptima sección

Unión por la Patria (UP) tiene una tarea difícil por delante en la Séptima sección electoral, ubicada en el centro del territorio bonaerense, donde Juntos por el Cambio (JxC) se hace fuerte. Su desafío de máxima es retener las tres bancas de la Cámara de Diputados que ganó en 2019. A diferencia de lo que ocurre en otras secciones, donde el peronismo le prende velas al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei , en esta región necesita que el libertario no llegue al piso electoral. Los primeros tres lugares de la lista los tiene La Cámpora, el Frente Renovador y los intendentes.

A diferencia de lo que, por caso, sucede en la Cuarta sección, al peronismo le convendría que la derecha libertaria no llegara al piso, incluso, teniendo la convicción de que Milei le robaría más votos a JxC que a UP, pues perdería una banca con ese sector y el reparto quedaría 3-2-1, para JxC, UP y los libertarios, respectivamente. El líder de La Libertad Avanza sólo podría quedarse con una banca de JxC si el oficialismo ganara la sección, algo que no entra en los cálculos de nadie.