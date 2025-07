El kirchnerismo denunció como ilegítimas las detenciones de manifestantes que escracharon a José Luis Espert

Parte de la dirigencia de UP en la conferencia.

Parte de la dirigencia de UP en la conferencia.

La conferencia fue realizada en la oficina de UP de la cámara baja, con presencia de casi la totalidad de los miembros de los bloques de esa fuerza de ambas cámaras. También se acercaron figuras del kirchnerismo como Juan Grabois , el exintendente de Morón Martín Sabbatella ; y Pablo Michetti (CTA).

La exposición la encabezaron los abogados Diego Molea y Bienvenido Basalo , quienes describieron los procedimientos realizados por la magistrada, a partir de hechos que, entienden, no encuadran con un delito, sino como una contravención, que es cuando debe intervenir la justicia de faltas, pero en ningún caso el fuero federal.

Molea ejerce la defensa de Alesia Abaigar , la funcionaria bonaerense que está detenida en la cárcel de Ezeiza, donde llegó después de un operativo cinematográfico. "Tienen que liberar a estas personas detenidas, por eso hoy nos presentamos desde un lugar institucional. Esto no va a terminar en un juicio, capaz que termina este año y dicen, vayan y limpien la caca", sostuvo el abogado.

El letrado contó además irregularidades del proceso, como la detención sin personal de justicia y sin permitir presencia de abogado defensor. "El traslado se dio sin una orden de prisión preventiva. Antes de eso, la llevaron a la cárcel", describió.

El ataque a José Luis Espert

El abogado Basalo, oriundo de Quilmes, coincidió en que las militantes no deberían estar en prisión. "¿Alguien me puede decir de estos cinco imputados, en qué pudieran entorpecer la Justicia? ¿En que pudieran fugarse para que no les sea concedida la libertad? Evidentemente es algo para tenerlos más días privados de su libertad", señaló.

Eva, madre de Alesia, también estuvo presente en la conferencia y describió cómo pasó una semana en prisión. Explicó que fue engañada por los policías para ser trasladada a la alcaidía, donde estuvo una semana para someterse a diversos interrogatorios, incluso con Arroyo Salgado. La militante relató cómo los policías comentaban las fotos que tenían que sacarle y hacían una carrera para llegar a la cárcel, como si cumplieran un horario.

conferencia 2.jfif

"Cuando el abogado le pregunta por qué la detiene, contesta: 'Es la descripción de los hechos'", contó la mujer, con lágrimas en los ojos. Molea informó que Alesia tiene una enfermedad autoinmune, pero este miércoles por la mañana aun así fue atada, esposada y tirada al piso.

"Espert apeló la excarcelación de una profesora de Yoga. En un país serio debería estar acá pidiendo por su libertad", sostuvo Molea. En la conferencia también participaron familiares de militantes detenidas Eva Mieri (concejal de Quilmes), Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes. Cada uno contó la historia de su familiar y pidió por su libertad.

Más testimonios

El padre de Díaz Bianchi sostuvo que Arroyo Salgado se salió con la suya. "Si querían provocar miedo, lo están haciendo, no sabemos cómo hacer, no tenemos cintura con las cosas legales, con qué le va a pasar ahí adentro, si va a tener problemas, si va a seguir siendo un juego como hacen con todo lo que hicieron antes. Queremos que salga lo más rápido posible y terminar esta pesadilla", reclamó.

Marcos, el hijo de Eva, también pidió su liberación. "No somos una familia que esté acostumbrada a vivir así y no tengo más palabras que decir que a mi vieja no se la llevaron por tirar mierda, como hacen diputados y senadores. A mi vieja se la llevaron por ser una militante, por ser madre, hermana, tía, prima e hija".

"Mi vieja es Eva Mieri y disculpen que me trabo, pero sepan que en este país ya somos muchos los que sabemos lo que pasa, no nos escondemos y por más que tengamos miedo estamos acá, y en cada minuto vamos a ser más. Ya hemos dicho nunca más y sigamos compañeros que la lucha continúa", cerró.