El manual de Axel Kicillof para definir candidaturas en el peronismo: imagen, territorio, diálogo y sin vetos

Esto, aclaran cerca del mandatario, no implica abrazar el método duranbarbista del PRO, por el cual el candidato es quien mejor mide en los estudios de opinión. El kicillofismo explica que busca que haya, en todas las papeletas, cabezas de lista con guarismos que no compliquen las chances electorales con sus imágenes negativas.

Pero Kicillof y los intendentes de su espacio sumaron a la lista de requisitos no sólo que los candidatos midan bien en las encuestas y tengan buena imagen, sino que también puedan demostrar "inserción territorial"; es decir, una buena sintonía con los alcaldes de la sección y, además, capacidad de diálogo con todos los sectores. Una forma de sintetizar la unidad pretendida en cada una de las figuras elegidas.

Las pautas fueron presentadas por el gobernador en la reunión del domingo por la noche en La Plata con Kirchner, la mesa política de La Cámpora, Massa e intendentes, un encuentro que mostró señales de unidad pero que no silenció el ruido de fondo por una interna que en el co nurbano sigue al rojo vivo.

En la mesa política de MDF aclaran que son criterios que buscan evitar conflictos en las secciones por la aparición de candidatos que, con encuestas en la mano, pero sin arraigo político con la sección, presionen para quedarse con las cabezas de lista.

El manual para la selección de candidaturas viene, además, con una cláusula: que en la mesa de negociación ninguna parte tenga poder de veto sobre candidatos de otros sectores. Cierto temor sobrevuela en la gobernación que, en el armado de las boletas, el cristinismo pueda desquitarse borrando a aquellos dirigentes que apoyaron a Kicillof desde el principio.

La candidatura de Máximo Kirchner

"No es contra Máximo ni contra nadie en particular", aclaran cerca del gobernador, si bien el líder de La Cámpora no cumple al 100% el manual kicillofista para postularse. "Tiene buenas condiciones para ser candidato en la Tercera", dicen otros referentes del MDF sobre el hijo de Cristina Fernández de Kirchner.

Con la expresidenta fuera de carrera por la "proscripción" que denuncia su espacio ante el fallo de la Corte que le dictó prisión domiciliaria, Kirchner por ahora tomó distancia de reemplazar a su madre como candidato en la sección más populosa del conurbano y principal bastión peronista. El propio titular del PJ bonaerense dijo que había otros dirigentes que podían "llevar mejor esa tarea". Sus nombre, sin embargo, es repetido una y otra vez en las versiones de probables listas.

En la Tercera, la pelea por la lapicera está abierta y enfrenta a pesos pesados. Los requisitos que puso el gobernador sobre la mesa de negociación amenazan con romper la tregua por la unidad para conformar una alianza el 9 de julio que selló el peronismo. Piueden surgir nuevos cortocircuitos entre La Cámpora con jefes territoriales importantes de la sección, enrolados en el kicillofismo, como Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, o Mario Secco, de Ensenada, y especialmente con el eje de poder de La Matanza de Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario.

La Cámpora vs. La Matanza

La pulseada quedó expuesta en la reunión del Consejo del PJ bonaerense que Kirchner convocó este martes en San Vicente, por el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón y para establecer cuestiones formales del cara al congreso partidario el próximo sábado, donde se oficializará la conformación del frente electoral.

Magario y Espinoza -presidente del Congreso de PJ- presionaron para que la sede del encuentro sea La Matanza. "Donde se hizo históricamente", explicaban cerca del intendente matancero. Pero Máximo Kirchner se impuso y la cumbre se hará en Merlo, municipio gobernador por Gustavo Menéndez, cercano al líder de La Cámpora.