La causa YPF reabre la grieta en JxC de Córdoba: la UCR reivindica a Oscar Aguad para exponer a Luis Juez

No todos entregaron YPF



Había personas que creían y luchaban por sus convicciones

Los legisladores, alineados a De Loredo aprovecharon la ocasión para dejar en offside a Juez tras la viralización del video donde el senador justifica su apoyo la estatización propuesta por el kirchnerismo.

Por su parte, el exministro de Defensa durante la gestión de Mauricio Macri, desde las sombras y lejos del poder, vuelve a escena. ¿Involuntariamente?, la pregunta que queda picando.

El argumento de Luis Juez sobre el voto por YPF

El senador Juez, cercano en los ideales de La Libertad Avanza, fue tendencia luego de que la Justicia le ordenara al gobierno de Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF al grupo de demandantes en la causa abierta por la nacionalización que se realizó en 2012.

Un video, viralizado entre otros por el legislador del Partido Libertario, Agustín Spaccesi, se observa a un Juez del 2012 firme en sus convicciones.

“¿Quién se puede oponer a nacionalizar el autoabastecimiento de hidrocarburos?”, tiró Juez en su intervención en el Senado y siguió: “Si la historia me tiene que juzgar, quiero que me juzgue”, dijo convencido de apoyar la estatización liderada por el oficialismo.

Nada mejor que las milas de Olivos con un gran amigo. Gracias @JMilei !!!

La norma fue aprobada el 3 de mayo de 2012 en la cámara baja con 208 votos positivos, tras haber obtenido en el Senado un contundente respaldo de 63 votos a favor y solo tres en contra.

Tras el reflote de ese material, el senador fue consultado por varios medios de comunicación donde justificó su postura de entonces. "En ese momento se hablaba de Vaca Muerta como una oportunidad histórica para el país, pero dos años después, el Gobierno firmó un acuerdo con Repsol que nosotros no acompañamos. Votamos en contra. Porque yo estudio lo que voto, no me empujan. Estoy desde las siete de la mañana en el Senado. No soy un boludo, puedo dar la cara”, dijo en Radio Alta Gracia.

Una sociedad en pausa en Córdoba

Hoy, con lazos rotos con su exsocio, De Loredo, el senador juega su propio partido. Alineado a las fuerzas del cielo, come milanesas en Olivos con el presidente Javier Milei y promete acompañamiento irrestricto al proyecto en las elecciones legislativas de octubre.

De Loredo y Juez.png Rodrigo De Loredo y Luis Juez, compañeros, por lo menos de vuelo. Foto: X.

Por su parte, el diputado radical profundiza su perfil opositor al gobierno de Martín Llaryora en redes y en la Unicameral, mientras aguarda un guiño de LLA para confluir en un frente no peronista.

Juez aprovecha su exposición mediática para tirarle algún que otro palo a su exsocio para las elecciones ejecutivas de 2023. De Loredo no se prende y apuesta a sostener la convivencia, en especial, en la Legislatura donde les dan más de un dolor de cabeza al cordobesismo. Lo cierto es que las apuestas de uno y otro están hechas y nada augura un final de unidad.