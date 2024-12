¿Javier Milei y Victoria Villarruel dejaron al país acéfalo por siete horas?

La controversia, que al cierre de esta nota no había sido debidamente aclarada, surgió por la discusión sobre la legalidad de la sesión del Senado en la que fue expulsado del cuerpo el senador Edgardo Kueider: decidido a no cuidar ninguna forma en su batalla contra la vice, el mismísimo Presidente aseguró que no es válida porque, en tanto él ya no estaba en el país cuando se votó la destitución del entrerriano, Villarruel estaba a cargo de Poder Ejecutivo y, entonces, no podía presidir la cámara alta.