Milei le respondió a CFK: "Sí, vamos a dolarizar y a terminar con la inflación"

https://twitter.com/LLibertadAvanza/status/1651718752348643328 Sí, @CFKArgentina. Vamos a dolarizar. Vamos a terminar con la inflación. Vamos a eliminar todos los impuestos que ustedes crearon. Vamos a rescatar nuestro país de la asociación ilícita que lo gobierna hace décadas. Vamos a hacer Argentina grande otra vez.



Viva la patria. — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) April 27, 2023

CFK se refirió, sin nombrarlo, a Milei cuando recordó que el atentado contra su persona del 1° de septiembre del año pasado. "Presidenta no, ya di todo, acá no es casualidad que la única dirigente que fue condenada, proscripta, e intentada asesinar, es una sola, y no quiero ser autorreferencial, pero esos mamarrachos que dicen que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo si nunca te pasó nada? Caraduras", bramó Cristina Kirchner.