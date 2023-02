Milei apretó el pomo: carnaval en Rosario y palos al frente de frentes  

Pasar de lo ideológico a la realpolitik es el desafío que está afrontando el libertarismo. Empezar a “meterse al barro”, en palabras de la referente santafesina y candidata a diputada nacional, Romina Diez. “Estamos analizando. Si no encontramos candidatos que representen nuestras ideas fielmente no vamos a participar (en categorías provinciales). Esa es nuestra diferencia con el resto que es casta. No nos juntamos en contra de nada”, sostuvo Diez ante la consulta de este medio sobre las candidaturas a la intendencia y gobernación.