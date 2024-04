Miguel Ángel Pichetto le pidió al Gobierno "bajar los decibeles" para construir la "unidad nacional"

“Para construir la unidad nacional hay que bajar los decibeles desde el Poder Ejecutivo”, señaló Pichetto en declaraciones a Radio Rivadavia, y destacó: “Si no estás de acuerdo con algo sos una casta que no sirve. Yo entiendo el juego, pero lo que sirve para ganar no sirve para gobernar”. A su vez, le recomendó al Presidente “seducir” y “captar a los sectores medios”. Sin embargo, el diputado sostuvo que cree “que el Gobierno debe tener los elementos para gobernar”, aunque ello “implica asumir los costos, no se puede tener un millón de amigos”.