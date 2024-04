Unión por la Patria presiona a la UCR y al bloque de Miguel Ángel Pichetto para voltear el mega-DNU

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) jugó fuerte a embarrar la cancha en el tratamiento de la ley ómnibus y el paquete fiscal, que comenzará el lunes. Convocó para un día después a una sesión para definir la continuidad del mega- DNU 70/23, la principal herramienta de gestión de Javier Milei . El kirchnerismo presiona a los bloques dialoguistas para reunir los votos necesarios para derogar el decretazo.

Se trata de una jugada de ajedrez del presidente de UP, Germán Martínez , quien hasta hace una semana decía no tener aliados para voltear el DNU. La votación es crucial: como el 14 de marzo fue rechazado en el Senado, si el trámite se repitiera en Diputados, quedará derogado.

Como explicó Letra P , aun con la ayuda de un sector de la UCR , que participó de un evento contra el DNU, el conteo del santafesino no llega a 129 miembros de la cámara baja necesarios para abrir el recinto.

En el peronismo contaron hasta 16 votos de la UCR que cuestionaban el DNU, pero varios no estaban dispuestos a derogarlo. Esperan que se animen.

El futuro del DNU

La otra apuesta del PJ es sumar aliados de Hacemos Coalición Federal (HCF), la bancada coordinada por Miguel Pichetto, como el sexteto de la Coalición Cívica, que rechaza el DNU, pero hasta ahora no quiso voltearlo. Ya se anotaron en ese bloque para votar en contra.

También hay expectativas en partidos provinciales, como Río Negro y Santa Cruz, que aportaron sus votos en el Senado. La UCR y HCF reclamaron desde enero que el DNU debía ser rechazado por proyectos espejo, como la reforma laboral que se anexó a la ley ómnibus. El Gobierno nunca aceptó esa propuesta.

Para presionar a estos sectores, el peronismo organizó dos eventos los últimos 15 días: uno, con constitucionalistas (que tuvo participación radical) y el otro, con referentes de la salud, que hablaron sobre la suba de las cuotas de las prepagas, sustentada en el DNU 70/23.

“Siempre hicimos el mismo camino, que era llegar a debatir el decreto junto a la ley ómnibus”, explican fuentes de UP a Letra P. Sostienen que la oposición ya no tendrá excusas para sostenerlo, porque el Presidente tendría herramientas del Congreso para hacer su plan de Gobierno.

Agenda ajustada

Al menos hasta este viernes, las autoridades de los bloques en Diputados habían decidido que la sesión para tratar la ley ómnibus y la reforma fiscal, convocada para el lunes a las 11, no tuviera interrupciones por la noche.

Por la lista de oradores estimada, no duraría menos de un día. De todas maneras, en UP aseguran que Martín Menem debe llamarla el lunes mismo. “¿Qué pasa si se baja toda la lista de oradores? Él no puede especular con los tiempos de una sesión anterior”, se preguntaban en el Congreso.

En tal caso, Menem sí podría esperar que termine la primera sesión para abrir la segunda. Será una discusión que los jefes de bloque tendrán en labor parlamentaria.

Al cierre de esta nota, la oposición dialoguista no había definido una estrategia, sorprenda por el llamado para debatir el DNU. El mismo lunes discutirán qué hacer.