Ley ómnibus: Miguel Ángel Pichetto se enfureció con el Gobierno por la eliminación de la cuota sindical

El presidente de HCF sólo está dispuesto a aceptar tres puntos de la reforma laboral que quiere la UCR: la reducción de las multas por trabajo no registrado, el reemplazo de la indemnización por un fondo de cese laboral y la extensión del período de prueba.

No acepta el resto del contenido de la iniciativa, que entre otras cosas incluye la reducción de aportes patronales, la restricción de las huelgas docentes y la eliminación de las contribuciones obligatorias a los sindicatos acordadas en los convenios colectivos, llamadas “de solidaridad”.

Se trata de aportes que se acuerdan en las paritarias, pero en la UCR aseguran que rara vez son consultados los agentes, quienes reciben descuentos sin consentirlos. Cuando leyó el proyecto, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, no estuvo de acuerdo con pelearse con los gremios por tan poco. La UCR se mantuvo firme y consideró una bandera para lograr la unidad interna.

En las negociaciones del fin de semana, De Loredo logró que Rolandi aceptara al menos algún concepto para reducir la recaudación sindical. “De mínima, habrá una restricción sobre los aportes de los sindicatos para proteger en particular a los no afiliados. No es todo lo que quisiéramos”, se lamentó una fuente radical ante Letra P.

La negociación

El descuento a aportes sindicales que quedó plasmado en el borrador, alcanzó para alterar a Pichetto, quien este martes reunirá a su bloque y buscará un posicionamiento conjunto.

Conviven tribus diversas como el bloque cordobés, la Coalición Cívica, referentes de gobernadores de Chubut (Ignacio Torres) y Entre Ríos (Rogelio Frigerio). La UCR también se reunirá para repasar las opiniones de sus diferentes grupos.

Si mayoritariamente aceptan quitarle poder a los gremios, el rionegrino quedará en minoría. Sobre los tres puntos de la reforma que pretende incorporar tampoco hay consenso pleno.

La UCR pide seis meses de período de prueba y no ocho, como el Gobierno y HCF. Propone reducir las multas por no registrar trabajadores y no eliminarlas, como en la Rosada, donde tampoco están de acuerdo en reducir los aportes patronales.

Fumata blanca

Los referentes de los bloques dialoguistas tendrán la reunión definitiva con los enviados del Gobierno. “Esto es sencillo, hasta que no haya fumata blanca no nos vamos”, explican entre los dialoguistas.

La reforma fiscal tampoco está definida, porque el Gobierno no cede. Le piden actualizar Ganancias por trimestre y ofrece por semestre, desde enero. Bienes personales también está trabado.

Si hay consenso, el miércoles se dictamine ley ómnibus XS y el jueves la reforma fiscal. El Gobierno quiere el mayor acuerdo posible para que no haya varios dictamen y se complique el tratamiento en el recinto. No está nada fácil.