Sin humedales no hay futuro: por una Constitución en Santa Fe que reconozca el derecho a un ambiente sano

A los nueve años me sumé al grupo scout de mi barrio Echesortu, en Rosario. Aprendí que cuidar el ambiente no era un gesto simbólico, sino un compromiso con la vida misma. Más tarde, como voluntario en la Multisectorial por los Humedales, participé del “corte del puente” y de la histórica “kayakeada” hacia el Congreso, llevando el reclamo de una ley que protegiera nuestros humedales. Hoy, a mis 27 años, tengo el enorme privilegio de ser convencional constituyente en Santa Fe y seguir impulsando esa misma causa, con la convicción intacta de que sin humedales no hay futuro.