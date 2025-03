La Iglesia levanta la voz y sermonea a Javier Milei: la violencia es suya, Presidente

La Iglesia expresó su rechazo a la represión policial durante la protesta en defensa de los jubilados y lanzó una advertencia para que no vuelva a repetirse en la marcha de este miércoles. Obispos, sacerdotes y organizaciones pastorales católicas condenaron la violencia y le atribuyeron la responsabilidad principal al gobierno de Javier Milei .

El arzobispo mendocino también puso el foco en la represión de hace una semana. “Hubo una invitación general previa a la violencia al convocar a gente que no tenía que ver con el reclamo original. Pero esto no significa, de ningún modo, saltarse las normas, disparar directamente contra personas o ejercer violencia sobre quienes no pueden defenderse”, aseveró.