Mayra, por la reelección: "Necesitamos más tiempo"

La Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , abrió el 141º período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local con un largo discurso en el que aseguró que necesitan “más tiempo para hacer todo lo que hay que hacer”, y pidió que la acompañen y la juzguen, no por prejuicios, sino por la gestión. Durante la presentación hizo, además, un repaso de las más de mil obras que se llevaron adelante durante e hizo un fuerte reclamo por mayor seguridad, tanto al Gobierno Nacional como al Provincial.

Fue en el cierre del discurso cuando Mendoza dio un mensaje a los vecinos y vecinas del distrito de cara al año electoral: “Estos 4 años, esta primera gestión, son las bases de la transformación. Necesitamos más tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Necesitamos que los vecinos nos sigan acompañando. Que no nos juzguen por prejuicios sino por los resultados de nuestra gestión. Este año es un año electoral. Este año los vecinos van a elegir si continuamos a cargo del gobierno municipal. Quiero decirles que elijan lo que elijan, no permitan que se haga menos. Sigan exigiendo. Sigan reclamando. Sigan marcando las prioridades. Nosotras, demostramos que es posible, y que para nuestro proyecto es sólo el comienzo. Nunca más gobiernos antipopulares. Defiéndanse con su derecho a elegir y que no vuelvan aquellos que los miran con la nuca. Nunca menos. Siempre para adelante”.