Máximo Kirchner y Axel Kicillof, con distinta estrategia para surfear la interna

“Vamos a reforzar la gestión todo lo que podamos. Estar atrapados en la interna nos aleja de la gente; hay que poner el foco en la gestión y visibilizar lo que hacemos. Este debate no aporta nada a quienes tienen problemas reales”, afirmó a Letra P una fuente cercana al gobernador.

En términos de actividades políticas, Kicillof se aferra a una postura cautelosa. Evalúa encabezar un acto el 20 de noviembre en San Pedro y tiene pendiente una visita a Formosa. Sin embargo, en el entorno del mandatario advierten que cualquier movimiento podría interpretarse como una injerencia en la interna partidaria: “Debemos ser cuidadosos y poner un pie en el freno. No queremos que parezca que estamos interviniendo en la interna”, señalaron.

El objetivo de Kicillof es cerrar el año con un fuerte enfoque en la gestión y en la confrontación con Milei. El lunes tendrá una oportunidad relevante para visibilizar su trabajo: el lanzamiento de las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. Además, está preparando un balance para presentar los logros de su gobierno en contraste con los retrocesos atribuidos al gobierno nacional.

Máximo Kirchner va a fondoMáximo Kirchner decidió hace tiempo asumir un rol más confrontativo que luego fue intensificando. El acto que encabezó en el microestado de Atenas, en La Plata, donde sus seguidores estrenaron cánticos en contra del gobernador fue el punto de partida del ataque a discreción.

Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en La Plata Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en La Plata

Esta semana, en una entrevista con Radio 10, criticó la falta de definición del gobernador en torno al liderazgo de CFK en el PJ. Según Kirchner, el problema radica en que Kicillof no expresó su apoyo explícito, optando en su lugar por pedir unidad desde el escenario de Berisso. Como contó Letra P, en el evento organizado en el distrito comandada por Fabián Cagliardi el gobernador mostró que está decidido a avanzar aunque eso le cueste un enfrentamiento con su mentora Cristina y el hijo de esta, el jefe de La Cámpora.

Kirchner afirmó que no está desgastando a Kicillof, sino que es el gobernador quien busca erosionarlo a él. Agregó que hasta el acto del Día de la Lealtad del 17 de octubre tenía en mente apoyarlo como candidato presidencial, pero que esa opción se desvaneció tras su ambigüedad política: “Alguien que no puede decidir entre Quintela y Cristina me obliga a reevaluar las cosas”, subrayó el diputado.