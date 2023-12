En declaraciones al programa “Informados”, por Radio Eme, conducido por los periodistas Mario Galoppo y Karina Bolatti, Pullaro -sin mencionarlo directamente- marcó diferencias con la aplicación del Protocolo Antipiquetes de la ministra de Seguridad en Santa Fe. "No voy a reprimir la protesta social cuando no cruce los límites, aunque tampoco permitiré que me corten la autopista o el ingreso a un puerto”, avisó, sin embargo: “Igual, una protesta de 10 mil personas es imposible que no corte una calle".