Maximiliano Pullaro, por ahora, no

En esta época, al país se lo mira desde el AMBA o desde el interior. No hay muchas más alternativas. Un gobierno de neto corte centralista, como el de Milei, destrató y hasta procuró desfinanciar a las provincias desde el vamos. En ese escenario, no todas las regiones tienen elementos para evitar un sometimiento.

La víbora de Maximiliano Pullaro a Javier Milei

Entresemana, junto al más moderado Rogelio Frigerio, Pullaro y Llaryora dieron un mensaje contundente: se unieron para hacer un reclamo de fondo. Mucha gestualidad y discursos categóricos. Con todo, Pullaro no irá más allá de ahí, como contó Letra P. Su figura se posicionó fuerte de entrada en el escenario nacional, pero no hay interés de cultivar ese perfil en su equipo. En algún momento va a llegar, pero no por ahora.