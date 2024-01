"La ley federal de pesca es consecuencia de la construcción colectiva entre distintos sectores empresariales, de trabajadores y de gobiernos nacionales, provinciales y locales durante muchos años", recordó el legislador y reconoció: "Seguramente hay cosas en ella que pueden ser mejoradas, pero estas deben conjugarse con los distintos actores de la industria y no de espaldas a ellos".

Abad aseguró que "no es el camino correcto eliminar la obligación del desembarco del recurso" en los puertos argentinos y remarcó que no es lo mismo "tener personal argentino o extranjero en nuestros buques" y que "no da igual que estos sean hechos por la industria nacional o extranjera".