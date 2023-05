El expresidente Mauricio Macri no va a dejar a apoyar la candidatura de su primo Jorge Macri, un pedido que realizó María Eugenia Vidal.

El renunciamiento de María Eugenia Vidal a la candidatura presidencial y el aviso de que no piensa subirse a la competencia por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad a menos que Mauricio Macri le quite el apoyo a su primo, el ministro de Gobierno, Jorge Macri, pone a la diputada a las puertas de no estar en ninguna boleta y deja en claro que, en el PRO, todos los movimientos se encuadran dentro de la negociación entre el expresidente y el alcalde.