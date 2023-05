El primo Jorge, prenda de una negociación más amplia de Macri con Larreta

Todos los caminos en la Ciudad no conducen a Roma, sino al ministro de Gobierno, Jorge Macri . En la discusión por su sucesión, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , no quiere apurarse en ungir un único candidato en el PRO, porque mientras tanto está jugando una partida de ajedrez con el expresidente Mauricio Macri que excede al debate por la interna capitalina. Es una negociación que, a más tardar, debería culminarse en 15 días, calculan desde ambos lados de la mesa.

A modo de presión, para mantener la carta en la mesa, Larreta no bajó a Quirós. El ministro no desconoce que es una pieza en un tablero de ajedrez, pero avisa que buscará seguir en la carrera hasta el final. “Siempre sostuvimos que tiene que haber un solo candidato del PRO en la Ciudad y vamos a buscar que sea Fernán”, remarcó uno de los integrantes de la campaña del ministro de Salud. Su par de Gobierno también tiene clara que la pelea porteña es apenas un capítulo de la negociación más extensa entre Larreta y Macri.

Como si la novela porteña no tuviera suficientes actores, se asomó por un instante una actriz: en la oficina de la diputada María Eugenia Vidal están ultimando los detalles para comunicar que no competirá por la Presidencia, pero aclarar que no tampoco piensa ser la sucesora de Larreta en la Ciudad. Este domingo volvió a decirle al acalde que no quiere estar en esa boleta, pudo saber Letra P.

En el PRO hay sectores, sobre todo los vinculados a Bullrich, que creen que la presión para que Vidal compitiera por la Ciudad surgen del entorno de Larreta, como una forma más de tensionar la cuerda en la negociación con el expresidente. Es otra pieza que abandona el tablero.