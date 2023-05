Los renunciamientos en 2023 son comunicados a través de las redes sociales. Primero fue Mauricio Macri quien comunicó que no sería candidato con un video, después hizo lo mismo Alberto Fernández, al bajarse de la búsqueda de su reelección, y este jueves llegó el turno de María Eugenia Vidal, que lo hizo a través de un comunicado. Como anticipó Letra P, la diputada anunció que se baja de la competencia electoral hacia la Casa Rosada, por lo que quedan aún en carrera dos ofertas amarillas: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

"Estoy convencida que es fundamental que los argentinos confíen en que Juntos por el Cambio es la salida. Es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante. Sé que las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto", escribió la exgobernadora bonaerense. "'No se peleen', 'Estén unidos', me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación", agregó.

El anuncio no resulta sorpresivo: no sólo porque horas antes se filtró el contenido del mensaje, difundido cerca de las 20, también porque la propia Vidal había anticipado a principios de abril que se tomaría un mes para definir si sería precandidata presidencial. Se tomó unos días más de mayo para confirmar que no.

"Ésta, como cada decisión de mi carrera política fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio. Decidí escuchando a los que quieren educarse para progresar, a los que eligen libertad y no sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo", continúa el mensaje de Vidal. "Voy a seguir trabajando en defender nuestra unidad, fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible. Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas. Mañana me encuentran en el mismo lugar que hace 20 años: trabajando por y para recuperar Argentina", cierra el anuncio.

¿Esto significa que puede ser precandidata a Jefe de Gobierno porteño? No necesariamente. Mientras un sector del PRO la imagina como prenda de unidad para evitar la pulseada que hoy libran el ministro de Gobierno, Jorge Macri, y su par de Salud, Fernán Quirós, la exgobernadora no anticipó sus pasos. Letra P contó este mismo jueves, en la previa del renunciamiento, que para aceptar Vidal reclama un gesto del expresidente Macri: que deje de apoyar a su primo en la competencia.

"Hoy los candidatos son Quirós y Jorge Macri", afirmó Larreta, antes del anuncio de Vidal. En la ecuación porteña, por ahora, no figura la exgobernadora. https://twitter.com/mariuvidal/status/1654257899823087617 Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden… pic.twitter.com/MDNSwl8A18 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 4, 2023

