Mauricio Macri agita el clamor por su candidatura: "Estaré donde me necesiten"

“Estaré ahí, donde ustedes me necesitan, siempre intentando fortalecer esta idea de futuro. Vamos PRO y vamos Argentina”, dijo el expresidente en un mensaje grabado que se proyectó en el Club 17 de Agosto, donde se reunió el partido amarillo porteño.

Su primo celebró rápido el anuncio. “Es importante. (Mauricio) dijo: 'Voy a estar donde el partido lo necesite'. Ojo que una vez nos dijeron 'si quieren competir armen un partido y ganen las elecciones". Y les ganamos”. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato . Ojo”, remarcó Jorge Macri, como para que no quedaran dudas, al recordar el consejo de Cristina Fernández de Kirchner que se volvió en contra.

Jorge Macri resiste el acuerdo con Javier Milei

Como adelantó Letra P, el acto marcó una fuerte definición política del PRO en la Ciudad, donde el alcalde porteño resiste el acuerdo con los libertarios, a quienes ve como una amenaza para la hegemonía de su espacio. “Llegó la hora de revalidar nuestro liderazgo en la Ciudad y lo vamos a hacer con firmeza”, anunció el jefe de Gobierno.

WhatsApp Image 2025-01-09 at 20.24.34.jpeg Jorge Macri, en el acto del PRO de la Ciudad.

En lo que fue una alusión obvia a las diferencias que tiene con La Libertad Avanza, Macri dijo que el PRO quiere el poder porque lo sabe “administrar bien, con responsabilidad” y que reivindica la presencia del Estado “porque no es cierto que en la Argentina todos nacen con las mismas oportunidades”, dijo.

"Me rehúso a ser los que creen que nos robaron las banderas. Las banderas no las van a robar si las entregamos o si nos comemos la curva de que el Estado es nuestro enemigo. El espíritu transformador del PRO sigue intacto, no nos lo robó nadie. Además de defender el cambio nosotros también defendemos la libertad. Es una bandera nuestra también. Libertad es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día", remarcó.

El acto contó con la presencia de cerca de dos mil dirigentes del PRO. Además de Macri, también enviaron videos de saludos el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y la exgobernadora María Eugenia Vidal. Ambos hablaron de la necesidad de "defender" y "consolidar" al PRO en las elecciones.

"Este es el lugar donde empezamos y es el lugar que vamos a defender", dijo Vidal, y dio a entender que la puerta para un eventual acuerdo con LLA en la Ciudad está cerrada.