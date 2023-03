Massa presentó el Índice de Crianza en el Día de la Mujer

“Tomamos la decisión de impulsar el Índice de Crianza y no es ni más ni menos que decirle al Estado, a la justicia, a la sociedad toda que esos 3 millones de chicos van a la escuela, necesitan transporte, comen todos los días, muchas veces quieren divertirse, entretenerse y no puede ser que estén sometidos a que la mamá tenga que andar pidiendo prestados o tenga, como tienen cuatro de cada diez de esas mujeres, un nivel de endeudamiento más alto que el promedio de la sociedad argentina en las instituciones financieras porque tienen que palear ese problema endeudándose”, afirmó el ministro.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1633573820463235073 A partir de la publicación del #ÍndiceCrianza, queremos también que la Justicia asuma su responsabilidad y haga que todos los padres cumplan con sus obligaciones, para que podamos acercarnos cada vez más a una sociedad de iguales en nuestro país.#CreoEnArgentina pic.twitter.com/oBXmZdwEjm — Sergio Massa (@SergioMassa) March 8, 2023

A través de este índice se podrá informar a jueces, abogados y organismos que trabajan con infancias y juventudes para que se cumplan sus derechos y, por en ese sentido, será útil para distribuir los gastos de crianza de forma más igualitaria, "especialmente en los procesos de separación de las parejas o luego de la separación".

Por su parte, Prieto afirmó que la deuda de obligación alimentaria, "más allá de ser un drama familiar, es un problema económico que requiere de una respuesta política".

"Hoy estamos dando una respuesta, y esto es posible gracias a la decisión política de todos los actores y actrices involucrados, empezando por nuestro ministro de Economía, y trabajando con la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el INDEC, y el equipo de Malena que empujó con mucha fuerza esta agenda. Porque podemos tener muchas ideas, pero sin decisión política nada de esto sería posible. Hoy estamos acá para decir que el problema de los hogares monomarentales es un problema económico y que la economía de los cuidados también es la economía" agregó Prieto.

En el tercer trimestre de 2022 hubo más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares con niños/as y sin presencia de cónyuge (monomarentales), lo cual representa al 11,7% del total. En tanto, entre las jefas de estos hogares, el 27,4% tuvo ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 5,3% tuvo ingresos menores a la línea de indigencia.

De acuerdo a datos de UNICEF (2022), el 50,2% de los hogares en los que no vive el padre de los/as niños/as no recibió dinero en concepto de manutención en los últimos 6 meses, y el 12,0% sólo recibió manutención algunos meses. Es decir, 3 de cada 5 hogares a cargo de mujeres no reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma.