Ariel Rivero: "Debemos trasladar el modelo de Javier Milei a Río Negro"

-¿Cuál será la propuesta central si finalmente es candidato en las elecciones nacionales de este año?

-Profundizar el cambio que inició este gobierno nacional y fortalecerlo en el ámbito del Congreso de la Nación. Que no tengan dudas los rionegrinos que, si llego a ser senador nacional, vamos a darle al presidente las herramientas necesarias para poder seguir llevando adelante este cambio que inició en el 2023. Conozco toda la provincia, sigo recorriéndola semanalmente y no conozco otra forma de trabajar que no sea en contacto con los ciudadanos.

001-ariel-rivero.jpg Ariel Rivero, el hombre de Javier Milei en Río Negro.

Alianza ampliada en Río Negro

-¿Es posible un gran acuerdo entre partidos que respaldan a Javier Milei en Río Negro?

-Bienvenidos todos los que se dieron cuenta de lo que nosotros ya habíamos dicho y lo que significa Milei. Los que se quieran sumar serán bienvienidos, nosotros estamos desde el comienzo y creemos que es importante que los rionegrinos se hayan dado cuenta de que este era el camino.

-¿Va a construir una alternativa electoral para el 2027?

-Estamos trabajando para poner a Río Negro en donde se merece. El 2023 fue el comienzo de una nueva alternativa y ahora el desafío es profundizar ese cambio a nivel nacional y trasladarlo a un modelo de provincia. Es fundamental darnos cuenta que tenemos que demostrar que somos capaces de armar una alternativa a lo mismo de siempre. Tenemos el modelo para hacerlo.

-¿Cree que no habrá posibilidades, como en otras instancias, de una avenida del medio como representa Miguel Ángel Pichetto y hoy parecería ser encarnada por la exgobernadora Arabela Carreras?

-La elección se va a polarizar. Estoy convencido de que Milei representa lo opuesto a lo que dejó el gobierno de Alberto Fernández y que esa es la discusión de estas elecciones. Es volver al modelo mediocre que nos dejó el gobierno anterior o profundizar el cambio. Estoy convencido de que Milei va a ganar en Río Negro entre esas dos ofertas.

Su visón sobre Alberto Weretilneck

-Usted siempre tuvo una buena relación con Alberto Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti ¿Cómo analiza el año de gestión de Juntos Somos Río Negro?

-En los debates previos a la elección del 2023, ya les decía a los rionegrinos que, si seguíamos votando lo mismo, los resultados iban a ser los mismos. Seguimos teniendo los mismos problemas de siempre, no me sorprende, no veo un gobierno provincial activo. En Río Negro hay un ciclo terminado, no hay capacidad de reacción y los problemas siguen siendo los mismos de siempre. El tiempo nos dio la razón a todo lo que sosteníamos en campaña en el 2023.

-¿Con quién habla del gobierno nacional? ¿Tiene el respaldo del entorno del Presidente para esta elección?

-Tengo un trato de mucho respeto con la Casa Rosada. Tenemos una buena relación y de respeto con “Lule” Menem, con quien hablamos habitualmente de la situación de la provincia, los desaciertos provinciales y los aciertos de Javier y de todo el equipo en la Nación. Cada persona con la que hablo en Buenos Aires, e incluso en otras provincias, me identifican como un hombre del proyecto. Fui el primero que representó a Milei en Río Negro, cuando muchos pensaban que esto no tenía futuro. Siempre confié que Milei era quien tenía la solución a los problemas de esta Argentina y en esto, el tiempo también nos está dando la razón. No hace falta decir y recordar, pero fue Javier quien vino a Río Negro a respaldar mi candidatura a gobernador y ahora no tengan duda que, si llego a ser electo senador por Río Negro, voy a apoyar todas las políticas que necesite el gobierno nacional y las que solicite nuestro Presidente en el Congreso.