Martín Tetaz: "En la provincia de Buenos Aires, el radicalismo está en problemas"

PINAMAR (Enviada) El diputado de la UCR Martín Tetaz está instalado en Valeria del Mar con su familia como cada verano. Recibe a Letra P en un café de la recoleta Cariló. Dice que no va a haber alianzas electorales a nivel nacional y que la Ciudad y el territorio que gobierna Axel Kicillof serán las grandes batallas. “En la provincia de Buenos Aires , el radicalismo está en problemas”, suelta.

-¿Qué se viene?

-Me preocupa que por razones políticas el Presidente prefiera que toda la estabilidad dependa de él. El éxito de un plan de estabilización se mide por la irrelevancia de la próxima elección.

-¿Qué quiere decir?

-Estamos perdiendo la oportunidad de tener un presupuesto equilibrado porque el Presidente quiere construir un escenario electoral de “¡miren que si no me votan se va todo a la mierda!”.

-¿Por qué lo hace?

-Porque lo que le garpa electoralmente es dejar libre a Cristina; ir en contra de Ficha Limpia para ponerla de rival y no tener Presupuesto, para que no sea toda la política la que se comprometa con el equilibrio fiscal.

-¿Qué consecuencia tiene?

-Milei no tiene más nada que ofrecer que la estabilidad económica, que no es poco. Va a tener el problema que tuvo Carlos Menem en el segundo periodo: ya estabilizaste, pero cuando eso se consolida empezás a mirar otra cosa y cuando mirás qué programa tiene más allá de lo económico, en salud, educación, infraestructura, te das cuenta que tiene un “no programa”.

-¿Está a favor o en contra de eliminar las PASO?

-Absolutamente en contra.

-¿Por qué?

-Porque es funcional al kirchnerismo. Le conviene al peronismo y le conviene a él, a los partidos que son verticalistas que solucionan las candidaturas por la definición de su líder.

Martin tetaz entrevista.jpg

Buenos Aires y la Ciudad

-¿Cómo está la UCR para encarar el año electoral?

-La lógica electoral será diferente en los distritos que gobierna Juntos por el Cambio de los que no gobierna.

-¿Cuál será en los distritos que gobierna?

-En los nueve distritos que gobierna, Juntos por el Cambio seguirá existiendo como dispositivo electoral y de cogobierno. Funciona bien y se va a fortalecer.

-¿En el territorio de Kicillof?

-En la provincia de Buenos Aires el radicalismo está en problemas. La estrategia de Milei es avanzar hacia un proceso de polarización y cualquier opción intermedia tiene poco espacio. El lugar del ni ni, no me gusta el kirchnerismo ni me gusta Milei, es un lugar acotado.

-¿Y en la Ciudad?

-Es un distrito donde los ni ni son más de la mitad. El kirchnerismo en la Ciudad es el 20%, Milei sacó 17% y ninguna encuesta le da más de 30 ahora. Hay más de un 50% que no es kirchnerista ni de Milei. Hay un espacio para una opción radical, no digo que tenga que ser pura.

-¿Ese 50% no es del PRO?

-Es de un conjunto de ideas. Hay un montón de valores que hoy están huérfanos y el espacio natural para representar esos valores es el radicalismo. Es nuestra responsabilidad estructurar eso en una propuesta y una candidatura que lo refleje. Tenemos que buscar a esos candidatos que en el Congreso defendieron a los jubilados y la educación y se animaron a enfrentar al Presidente, aunque electoralmente no garpaba.

Martín Tetaz carilo.jpg Martín Tetaz, diputado.

-¿El radicalismo tiene que tener una propuesta propia en la Ciudad?

-Absolutamente.

-¿Puede la UCR tener candidato a presidente en 2027?

-Esa es la prueba de fuego que va a permitir poner la nota y evaluar la gestión de Martín Losteau en la presidencia del partido.

-Toda la presión a Lousteau…

-El partido está muy bien en términos de organización territorial, organización juvenil, de mujeres. La gran deuda es construir una candidatura competitiva nacional que tenga posibilidades de ganar. Esa también es una deuda para la provincia de Buenos Aires.

-¿Confía en tener candidato propio?

-Tengo la expectativa de que sí.

-¿Lo ve a Mauricio Macri como candidato por la Ciudad?

-Absolutamente. Macri es el candidato a senador en la Ciudad en el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza.

-¿Usted quiere ser candidato?

-Quiero que el radicalismo tenga la capacidad de poner un candidato a presidente competitivo en 2027 y que tenga uno competitivo para gobernar la Ciudad. Voy a trabajar para ese proyecto político. Nunca prioricé lo personal. Voy a estar en el lugar que me toque.