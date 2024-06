Martín Lousteau se enfrenta en soledad a cuatro gobernadores por el control de la UCR

Los mandatarios no ocultan su enojo con el economista por su postura durante el tratamiento de la ley ómnibus en el Senado. Creen que priorizó destacar su figura y su proyecto personal, pensando en 2025, por sobre la unión del espacio.

Los bloques parlamentarios, comandados por Rodrigo De Loredo , en Diputados, y Eduardo Vischi, en el Senado, están del lado de los cuatro gobernadores enfrentados a Lousteau en lo que se denomina espacio Causa Federal (anteriormente llamado Grupo Malbec). En el Congreso no reniegan de las posturas del presidente del radicalismo, más bien consideran que tiene un error de estrategia.

De Loredo y Vischi comparten con los gobernadores radicales la idea de que deben darle a Milei las herramientas que solicita, no así un cheque en blanco, para evitar quedar en el mismo lugar que el kirchnerismo. Lousteau, de quien sospechan que busca un acuerdo con el peronismo en la Ciudad, rechaza esa tesitura.

lousteau-pullaro.webp

La estrategia de Lousteau

Según pudo reconstruir este portal, el senador está convencido de que su camino es el correcto. Sabe que recibe críticas por sus posturas contra las políticas de ajuste de Milei, pero no tiene pensado cambiar de estrategia. "Aún cuando nos hagan 300 millones de operaciones desde la Casa Rosada con su granja de trolls y cuando los gobernadores no defienden al presidente del partido, no nos vamos a correr de nuestro planteo intelectual", dijo un integrante de la mesa chica del economista.

Durante el tratamiento de la ley ómnibus en el Senado, el líder de Evolución quedó expuesto: fue el único correligionario que votó en contra del proyecto oficialista. Su postura generó tensiones dentro de los bloques parlamentarios. Hay quienes piensan que está decidido a pararse en la vereda de enfrente de Milei pensando en las elecciones en territorio porteño del próximo año, donde en 2023 Milei no tuvo buenas performances electorales.

Los gobernadores van por el control de la UCR

La gran pregunta que se hacen los gobernadores enfrentados a Lousteau es por qué decide enfrentar a Milei. "Es imposible construir o pensar para adelante, si el presidente del partido va siempre en contra de lo que negocian los gobernadores", consideró un mandatario que, al igual que sus pares, desestimó cualquier tipo de medida que haga escalar el conflicto.

CORNEJO VALDES.jpeg Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo encabezan la ofensiva contra Martín Lousteau por el control de la UCR.

"Martín (Lousteau) está destruyendo todo lo que construyó en dos años. Quiere un poder total, que todos le digan que sí, y eso no va a pasar con un dirigente que viene del kirchnerismo. Por más que ahora sea radical", agregó otro gobernador de la UCR que sufrió en carne propia las críticas del senador por su decisión de apoyar la ley ómnibus XS.

Las divisiones que afloran en la UCR

La fragmentación que vive la UCR en sus altas esferas se trasladó al resto de las estructuras del partido. Un ejemplo es la Juventud Radical, donde -como a nivel nacional- su titular, Agustín Rombolá, critica con fuerza a Milei, aunque a título personal.

En medio de la división, miran con atención lo que haga la Organización Radical del Trabajo (ORT), porque es el único organismo del partido cuya integración está en su totalidad en contra de Milei. "De ahí vendrán las únicas críticas institucionales a los gobernadores que están cerca del Presidente", vaticinó un gobernador.

Los próximos seis meses serán clave, porque será cuando se defina esa interna. Los gobernadores de Causa Federal quieren que el titular del partido sea un apéndice de sus intereses y Lousteau busca mantener libertad de acción.