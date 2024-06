Martín Lousteau elogió el modelo Maximiliano Pullaro: palos a Javier Milei y mensaje a los otros gobernadores

GRQPobJWkAA7qb-.jpeg

“La crisis de identidad que transita la UCR no es exclusiva de ese partido”, sostuvo el senador y se ancló en el valor del despliegue territorial que tiene el espacio con los más de 500 intendentes en todo el país. "La UCR tiene regada la Argentina de intendentes y nos gobierna uno (por Milei) que no tiene nada y no recorre la Argentina”, se quejó de la burbuja presidencial.