https://twitter.com/Martin_M_Guzman/status/1543335683133095937 Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 2, 2022

“En la primera reunión que tuve en el Tesoro de Estados Unidos con el staff del FMI me dijeron que no querían nuestro acuerdo. Lo que pasó es que hubo una instrucción desde los más altos mandos de la política para que apoyaran a la Argentina. Este logro no tiene precedentes”, resaltó Guzmán. Y fue más: “Otro logro fue que el FMI por primera vez hizo un análisis de la sostenibilidad de la deuda de un país que no estaba bajo un programa, como Argentina en 2020. El acuerdo con el FMI tuvo características para nada comunes”.