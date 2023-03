El rector Anselmo Torres junto a Cristina Fernández y la gobernadora Arabela Carreras

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reveló este viernes detalles de un episodio que la tuvo como protagonista durante las negociaciones que se sucedieron en el Gobierno para acordar los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda contraída por Mauricio Macri y aseguró que esas condiciones "se van a tener que revisar". Durante su discurso en la Universidad Nacional de Río Negro, donde recibió el doctorado Honoris Causa de la institución, CFK buscó dejar en claro que no tomó parte de las discusiones que desembocaron en el acuerdo vigente, volvió a caerle al exministro de Economía Martín Guzmán y deslizó una chicana para el presidente Alberto Fernández.

"En diciembre de 2021 estábamos en negociaciones con el FMI. Me llama el presidente del Banco Central (Miguel Ángel Pesce), que es el actual presidente, y me dice que estaban dispuestos en el Fondo a entrevistarse conmigo porque el ministro estaba muy terco, muy caprichoso", evocó CFK en alusión a Guzmán, entonces titular del Palacio de Hacienda.

"Le digo 'no'. No, a mí me enseñaron que el que empieza una negociación la tiene que terminar. Le dije 'decile al Presidente'", apuntó para poner de manifiesto que no participó del acuerdo con el organismo y, a la pasada, lanzó una indirecta contra Fernández al señalar que Pesce le manifestó que "el Presidente le decía una cosa a uno, otra cosa a otro".

image.png En el mismo pasaje de su mensaje, se refirió a la renuncia de Guzmán y desmintió que ella haya sido la causa de su salida del Gobierno "Dicen que renunció porque se peleó conmigo. Tengo en el celular el último mensaje que me envió, muy atento, cuando enviaba el proyecto de renta inesperada", detalló y disparó otro dardo, en este caso de amplio espectro pero que tuvo a Fernández otra vez en la mira. "Yo puedo mostrar mi celular, ya les dije", ironizó, en alusión a la tendencia al off the record del jefe de Estado, a quien esta semana acusó de decir "barbaridades" en conversaciones reservadas con periodistas.

"Los programas económicos no son una cuestión de fe. No hay ninguna cuestión dogmática ni es que no quería que se acordara con el Fondo", añadió y sostuvo que apoyó "con mucha fuerza" la reestructuración de la deuda privada. "Me senté en la mesa de Olivos. Es parte de la responsabilidad institucional, pero también es parte de la responsabilidad institucional lo que puede pasar si se firman acuerdos que terminan siendo inflacionarios", apuntó para advertir que "se van a tener que revisar los términos del acuerdo" con el FMI.

