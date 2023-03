CFK se declaró proscripta, reivindicó su gobierno, pidió revisar el acuerdo con el FMI y chicaneó al Presidente

En un discurso de 69 minutos que ofreció en la Universidad de Río Negro, donde recibió un doctorado Honoris causa, calificó de "mafioso" al "Partido Judicial", se declaró "proscripta", pidió revisar los términos del acuerdo que firmó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reivindicó -una vez más- su gobierno pero no el de Alberto Fernández; dijo que no sabe "cómo estamos vivos" con una economía bimonetaria que convive con "un tercio de la población en negro" y chicaneó al Presidente por la novela del off the record, además de revelar que, durante las negociaciones con el Fondo, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, le propuso interceder con el organismo porque "el ministro que después renunció (nunca mencionó a Martín Guzmán) estaba muy terco".