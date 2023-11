Mariano Cúneo Libarona , elegido por el presidente electo Javier Milei como el futuro ministro de Justicia, adelantó este domingo que su gestión iniciará un "tiempo de pacificación" y aseguró que "no se usará la Justicia federal para perseguir a los opositores". "Se terminó eso. Hay buenos jueces, queremos que sean independientes y que se respete la división poderes”, señaló.

En una entrevista con Infobae , el abogado dio definiciones sobre los lineamientos que buscará llevar a su gestión. "Hay temas que vamos a priorizar como el nombramiento de los jueces y fiscales, no puede haber tantas vacantes. También vamos a impulsar el sistema acusatorio, la implementación del juicio por jurados", dijo. Y reveló que le dará "especial atención al tema carcelario". "Estamos pensando en un sistema mixto. Lo que se puede privatizar se va a privatizar. La seguridad, desde ya, quedará siempre en manos del Estado. Y vamos a proponer una ley de juicio rápido", contó.

En ese marco, aseguró que fue "un honor" el encuentro que mantuvo con los integrantes de la Corte Suprema, pero aclaró que en la charla no se abordó el tema del juicio político a los magistrados iniciados por el gobierno de Alberto Fernández ni de la causa por espionaje a los jueces. "Fue un honor para mí porque es la primera vez que invitan a un ministro que todavía no asumió. Coincidimos que el objetivo de todos es tener una Justicia de excelencia y mejorar la imagen del Poder Judicial. Tenemos buenos jueces en todos los fueros. Por una minoría no se debería contaminar al resto", contó