https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgmontenegro_ok%2Fstatus%2F1710279266632364311&partner=&hide_thread=false Patricia representa los valores que necesitamos todos los marplatenses para estar mejor, y lo sabemos porque es ella quien tomó las decisiones que había que tomar cuando trajo los 600 gendarmes que nos quitaron de un día para el otro. Porque @PatoBullrich entiende, al igual que… pic.twitter.com/c9iaEfoxsd — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 6, 2023

En la vereda de enfrente, uno de los armadores del ravertismo consultado por Letra P sostuvo que podrían sumar sufragios que en las PASO no fueron a su canasta por “el voto en blanco, el ausentismo y las opciones que no pasaron el filtro” y no estarán en octubre. "Buscamos ahí", indicaron. A pesar de haber hecho una buena elección, Raverta esperaba sumar más músculo tras el acuerdo con el exintendente Gustavo Pulti, que se tradujo en el espacio Encuentro Marplatense. Con esa carta ya jugada, ahora la militancia de UP se concentra en las afueras de la ciudad –punto débil del oficialismo- donde confía en levantar lo suficiente como para forzar un cuerpo a cuerpo con Montenegro hasta el recuento final.