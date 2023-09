El peronismo tapa heridas con la mano y se alinea para ganar Mar del Plata

El peronismo marplatense se juega su última carta para llegar ganar el municipio de General Pueyrredón el 22 de octubre, en una estrategia que, si bien no tiene a todo el espacio representado en la candidata a intendenta Fernanda Raverta , sí parece haber reunido a casi todos los sectores con el mismo objetivo: derrotar al PRO Guillermo Montenegro y ponerle freno al avance libertario.

En las últimas horas, los sectores que habían quedado afuera de la pelea antes o después de las PASO se reunieron con los armadores de Sergio Massa a nivel provincial y nacional para manifestar el respaldo a la candidatura del aspirante a la presidencia por Unión por la Patria (UP), dejando atrás viejas internas para ubicarse detrás del mismo propósito, aunque con intereses distintos.

Así fue que el sciolismo marplatense encabezado por Rodolfo Iriart , quien agitó la bandera de las PASO en La Feliz hasta que Daniel Scioli bajó su candidatura presidencial el 22 de junio, reunió a una tropa de precandidatos que no pasaron el filtro de las primarias y a un sector ligado a los gremios y otro de partidos vecinalistas para ofrecerle al Frente Renovador su poder de “movilización, logística y fiscalización”, a través del espacio “Mesa Massa Presidente”. Así lo explicó a Letra P uno de los participantes del encuentro que se realizó esta semana en el búnker porteño de calle Mitre. Hasta allí llegaron provenientes de Mar del Plata dirigentes territoriales y sindicales que fueron recibidos por Malena Galmarini , la titular de Aysa, quien ganó protagonismo en la campaña de su esposo; Rubén Eslaiman , uno de los armadores bonaerenses del Frente Renovador, y Raúl Pérez , mano derecha y cerebro de la estrategia federal del hincha de Tigre. También participó, como una especie de celestino, el ex jefe de Gabinete de Scioli y principal colaborador Alberto Pérez .

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FManinoIriart%2Fstatus%2F1699075823855444048%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Referentes de los distintos sectores que integramos la Mesa Massa Presidente de Mar del Plata nos reunimos en Buenos Aires con @MalenaGalmarini, @RubenEslaiman y @Raul__Perez para avanzar en la estrategia electoral. pic.twitter.com/zU3ebeoZX9 — Rodolfo Manino Iriart (@ManinoIriart) September 5, 2023

“Aceleramos el proceso y en vez de esperar la agenda de Massa fuimos a CABA a reunirnos con Malena para que cada uno se exprese. Así lo hicieron los gremios, el sector de (Juan) Schiaretti y candidatos que se quedaron en las PASO”, señaló uno de los asistentes en diálogo con este medio. Según explicó ese dirigente, aspiran a que la boleta de UP consiga “25 mil votos más en Mar del Plata y eso derrame en Raverta”. Este último dato es singular: el “derrame” a Raverta significa que este sector militará a Massa y, por tanto, reportará directamente a la conducción nacional y no al ravertismo que está encargado de la estrategia local. “El plan de acción es aportar la experiencia que tenemos, fiscalización en todas las escuelas para que no corten la boleta y apoyar desde lo logístico con dirigentes comprometidos”, sintetizaron.