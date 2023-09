Final abierto en Mar del Plata: la furia libertaria golpea a Montenegro y entusiasma a Raverta

Montenegro ganó las PASO con el 39,9%; Raverta alcanzó el 31,2% y Demaio, 21,8%. A casi 20 días de aquella contienda, JxC y UP coinciden en que las generales arrojarán un “empate técnico” entre esas fuerzas. A pesar de haber ganado cómodamente las primarias, el montenegrismo cree que perderá entre cuatro y cinco puntos en octubre, lo que lo dejaría en 35. El sector de Milei considera que esos votos serán para LLA, que arrimaría en la cuenta final, aunque sin chances de gobernar. En UP sostienen que esos cuatro o cinco puntos irán a su canasta producto de varios factores, lo que pondría a ambos exponentes de la grieta marplatense en un 34 o 35%.

Consultado por Letra P , un armador ravertista sostuvo que podrían pescar votos en “la inmensa" pecera de votos en blanco, el ausentismo y las opciones que no pasaron el filtro y no estarán en octubre. "Iremos a buscar ahí", se entusiasman.

Este domingo los marplatenses eligieron seguir por el camino de los que defienden a los que laburan, al que se levanta temprano y apuesta por la Mar del Plata del sí. Gracias a todos los que me acompañaron. Y sepan también los que no nos eligieron que los escucho, y que voy a…

Con más cautela, el entorno de Raverta afirma no tener mediciones y que no mandará a hacerlas. Tampoco asegura un empate, pero sí proyecta sumar esos “cuatro o cinco puntos”. La estrategia, afirma, será “priorizar el contacto directo, hablando cara a cara, con mesitas y puerta a puerta”. Es que, si bien ahora UP está en la cancha para jugarle mano a mano al oficialismo, no sumó lo que esperaba tras el acuerdo con el exintendente Gustavo Pulti, que se tradujo en el espacio Encuentro Marplatense. “Creyó que con Pulti hacía mejor elección en el centro y no pasó, perdió. Ahora va a correr a Gustavo y repartir con Milei para llegar a los 34 y 35 (puntos). Ella sabe que con Gustavo ya fue”, agitó un montenegrista a este medio.

Hoy volvimos a reunir nuestros equipos junto a @GustavoPulti, a los que se fueron sumando muchísimos colaboradores que tienen la intención de trabajar duro y ayudarnos a poner en marcha Mar del Plata y Batán#EsAhora#EncuentroMarplatense — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 8, 2023

Hacia adentro, el dirigente dice saber que Montenegro deberá mejorar mucho para conservar algo de la buena diferencia que sacó en las PASO. “La tenemos complicada. Vamos a tener que aumentar la cantidad de votantes y buscar a los que no fueron a votar”, afirmó. La fortaleza de JxC, según las últimas elecciones, está en el casco urbano, mientras que UP gana terreno en las afueras de la ciudad. “En la periferia no tenemos chances, ahí es donde Fernanda tiene para crecer”, aseguró, aunque le aclaró a Letra P que esa misma zona es en la que “Milei hizo una buena elección”.

“Por la composición, va a pasar eso, sin dudas”, coincide el armador de UP. Con la estrategia de lograr que más votantes asistan en la zona céntrica marplatense, JxC cree que puede llegar a un 75 o 76% de asistencia a votar, cuando a las PASO concurrió el 70% del padrón electoral. En ese escenario, dicen, “vamos a estar bien, podemos ganar por un punto”.

Demaio le contó a este medio que va "trabajar el centro de la ciudad y en los centros comerciales". "También trataremos de llegar a lugares donde antes de las PASO no pudimos estar", indicó.

Nuestro objetivo es construir una ciudad donde las oportunidades sean accesibles para todos, donde la innovación y el desarrollo económico prevalezcan y donde cada voz sea escuchada y valorada.



Ahora sí vamos por una CIUDAD DISTINTA PORQUE ES IMPOSIBLE CON LOS MISMO DE SIEMPRE — Rolando Demaio (@rolandodemaio) August 14, 2023

Atentos a las estimaciones de algunas encuestas, en el oficialismo saben que Demaio puede llegar a unos 26 o 27 puntos arrastrado por el primer tramo de la boleta. “Si saca cinco más, una parte nos la roba a nosotros y una parte a los partidos que no pasaron (las PASO)”, se resignan en JxC. Más: “Entre las tres fuerzas (JxC, UP y LLA) vamos a sacar 92 o 93% de los votos. 31-31-31. Si el de Milei está en 26, te quedan cinco para repartir entre Fernanda y nosotros”, sostienen.

Con la calculadora en rojo, el oficialismo marplatense sabe que la reelección está en riesgo si no levanta en el territorio que domina, mientras apuesta a que el vendaval libertario no arrase de modo tal que termine ubicando a Raverta en el sillón municipal.