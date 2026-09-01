Javier Milei hablará el jueves por la noche en cadena nacional por el tema Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión en la Casa Rosada en la que repasó la evolución del mercado laboral, la baja de la inflación y el crecimiento de la economía. También analizó los avances diplomáticos en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anticipó una cadena nacional para este jueves.

La determinación de la comunicación llega luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que "revisaría" su postura sobre el tema. Es la primera vez que el mandatario norteamericano se expresa sobre la histórica disputa que enfrenta a la Argentina con el Reino Unido por la soberanía de las islas.

Durante el encuentro, el mandatario puso el foco en la evolución del mercado laboral, la baja de la tasa de inflación y el proceso de crecimiento de la economía. En este marco, se tomó como referencia un artículo publicado durante el último fin de semana por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , en el que buscó contrastar los resultados de la gestión con la información difundida por los medios de comunicación.

El análisis de los indicadores formó parte de una revisión general de los resultados alcanzados por el programa económico y de las medidas que impulsa la administración libertaria.

Otro de los principales temas abordados durante la reunión fue la cuestión Malvinas . El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno , presentó un informe sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía argentina sobre las islas.

A partir de este análisis, se confirmó que el presidente Milei realizará una cadena nacional el jueves por la noche, en la que brindará mayores detalles sobre la política del Gobierno en relación con la causa Malvinas.

La exposición de Quirno se dio en momentos en que el Ejecutivo busca reforzar su estrategia diplomática en torno al reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.

Seguimiento de las políticas de cada ministerio

En el tramo final del encuentro, Milei evaluó el desarrollo de las políticas implementadas por las diferentes carteras y recibió un informe sobre la marcha de las distintas iniciativas oficiales.

De esta manera, la reunión de gabinete estuvo centrada tanto en el seguimiento de los resultados económicos como en las acciones de política exterior vinculadas con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.