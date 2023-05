Macri y Larreta negocian el nombre del candidato único del PRO en la Ciudad

“Hoy, Lousteau está entre dos o tres puntos por encima de la suma de todos los candidatos del PRO. Por eso se tienen que poner de acuerdo, ordenar todo y avanzar como un gran bloque”, remarcó uno de los dirigentes con mayor llegada a Larreta. Cerca del expresidente ven el mismo escenario pero confían a que cuando la campaña se largue oficialmente el aparato del macrismo inclinará la balanza. No obstante, a Macri no le gusta tener esa preocupación en el distrito que lo vio nacer en el mundo político.

Larreta, por su parte, quiere tensionar todo lo que pueda la cuerda para tener un mejor margen para negociar. Con ese objetivo en su mente tiene dos conceptos para sostener. El primero es esgrimir que la Ciudad es el distrito que él gobierna y que al resto de los socios de Juntos por el Cambio (JxC) no le deberían imponen estrategias electorales. El segundo incluye directamente al ministro de Gobierno. “Nosotros no decimos que no tiene que ser Jorge el candidato, sino que no puede ser de esta forma. No nos van a imponer a un candidato”, resumió una de las figuras del gabinete porteño.

Tanto Macri como Larreta saben que cualquier negociación implica encontrar una forma, también, de bajar a cualquiera de los candidatos ya lanzados. Quirós, a priori, sería el más sencillo porque su objetivo principal es trabajar por proyecto presidencial del jefe de Gobierno, por lo que si aporta más con un paso al costado, lo dará. Con Jorge Macri, adelantan en ambas trincheras, el escenario es más complejo porque el exintendente de Vicente López tiene pensado jugarse todas sus cartas en búsqueda de la jefatura de Gobierno. Su ministro se dejó en claro al alcalde al prometerle que “competirá sea cual sea la cancha”, en referencia al cambio en el sistema de votación en la Ciudad -que se desdoblará de las nacionales y se votará en concurrencia-.

Para meter presión, después del renunciamiento de otra aspirante, la ministra de Educación, Soledad Acuña, el larretismo le puso todos los fierros a Quirós. Cerca del titular de la cartera sanitaria son conscientes de que hay una intención de acordar la candidatura del PRO, un acuerdo que podría dejarlos afuera, pero ven más factible que se firme recién en junio. “Podemos resolverlo con una encuesta, como sucedió en Córdoba entre (Luis) Juez y (Rodrigo) de Loredo, pero no tenemos una fecha límite”, explicaron ante la consulta de este portal.

Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Felipe Miguel.jpeg El ministro de Gobierno, Jorge Macri, tiene pensado competir sea cual sea el escenario.

Jorge Macri, por su parte, cree que la discusión se resolverá mucho antes de que termine mayo. “(El anuncio) no pasa del fin de semana largo del 25 de mayo”, adelantó uno de los integrantes de la mesa chica del exministro de Vicente López. Hay apuro por que los últimos sondeos de opinión que llegaron a Uspallata muestran que Lousteau está, por primera vez, encima de ambos contrincantes amarillos en intención de voto.

Un sector del macrismo cree que la ventaja actual del senador en las encuestas puede incrementarse si no se acuerda lo antes posible para estar todo el partido unificado, con un mismo mensaje y detrás de una sola candidatura.