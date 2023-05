La novela Quirós-Jorge Macri sigue sumando capítulos, pero tiene fecha para su final

Con foto en mano, de inmediato comenzó en el entorno del primo del expresidente la búsqueda de ausencias de peso. En la imagen solamente hubo dos: sus pares de Espacio Público, Clara Muzzio , y la de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore , ambas con compromisos personales. Tampoco estuvo la ministra de Educación, Soledad Acuña , que luego se mostró junto a Quirós. “Estaba cuidando a su hijo y no se veía en la foto grupal”, explicaron cerca de Quirós.

Como contó Letra P , la discusión no es entre Quirós y Jorge Macri sino que forma parte de una prenda de negociación más amplia entre Larreta y Mauricio Macri. El expresidente ya dejó en claro que espera que todo el PRO se unifique detrás de la candidatura de su primo, pero el jefe de Gobierno lo desafía bajo el argumento que en el distrito que él gestiona las formas las decide él.

Ese contrapunto quedó en evidencia durante el encuentro de la cúpula del PRO en donde tanto Macri como la titular en uso de licencia del PRO, Patricia Bullrich, la diputada María Eugenia Vidal y sus pares de la Cámara baja, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Federico Angelini, coincidieron en que el partido amarillo debe ir con un solo candidato para garantizar retener el control de la Ciudad.

Con la estrategia clara, el tema entre ambos es acordar el nombre, mientras estirar la decisión. Aunque acepta que tiene que haber un solo candidato, Larreta tiene pensado tensionar hasta último momento con Macri. “No estamos diciendo que no tiene que ser Jorge el candidato, sino que no va a ser de esta forma. No nos lo va a imponer Mauricio”, remarcó uno de los miembros del gabinete que dio el presente en la foto grupal.

Entre las presencias en las oficinas de Olazábal hubo una que se destacó por sobre el resto: la del hermano del jefe de Gobierno, Augusto Rodríguez Larreta, que coordina el armado nacional de ese espacio junto al secretario de Proyección Federal, Eduardo Macchiavelli. En 2022 cuando Jorge Macri hizo su traspaso a la Ciudad, Augusto fue uno de los primeros que se puso a trabajar detrás de su candidatura.

Fernán Quirós (2).jpg Más de 300 dirigentes del PRO de la Ciudad le dieron su apoyo a Fernán Quirós como candidato.

“Su presencia marca bastante el malestar de Horacio”, sostuvo otro de los presentes en el encuentro del lunes. Ante ese panorama, Jorge Macri volvió a dejar en claro que no considera bajarse de la contienda. “Hay ministros que se corren de la foto para no quedar pegados”, analizó otro de los integrantes de la mesa chica del exintendente de Vicente López.