Córdoba: el PJ aplicó el reglamento y echó a una espada de Rodrigo de Loredo de la rosca previa de la sesión

Quiénes le apuntaron a Hacemos Unidos por Córdoba

Hernández Maqueda fue cáustico con la decisión adjudicada a Prunotto y el presidente provisorio Facundo Torres Lima. El dirigente que abraza las ideas libertarias atribuyó lo sucedido a las “malas costumbres del oficialismo, que pretende una oposición sumisa y cómplice”.

Además, el exlilito sospechó de un “sesgo de género y envidia contra Ferrerro, de parte de quien presentó la nota”. Es una referencia a Nadia Fernández, vicepresidenta provisoria del cuerpo, a quien Hernández Maqueda suele llamar “la doctora”.

Gvozdenovich consideró que se trató de otra maniobra distractoria de los temas importantes. “El peronismo tiene miedo; busca dividirnos y hasta prohíbe el ingreso de Ferrero a Labor Parlamentaria. Como no pueden, no dejan de intentarlo. No saben que el recinto ya no es una escribanía y que damos batalla desde acá. Desvían los temas que nos preocupan en Córdoba, los disfrazan, los maquillan y ningunean a los cordobeses”, le dijo a Letra P.

Los legislaores Miguel Siciliano y Facundo Torres Lima, con alto perfil, trabajan en tándem y administran sus liderazgos.jpeg Este miércoles, la Legislatura de Córdoba sesionó por la tarde como pedía la oposición.

Nostrala le dijo a este portal que “el reglamento no puede ser un traje a medida del oficialismo”. El legislador encolumnado en el juecismo opinó que el peronismo no respeta los acuerdos y que “Ferrero debe continuar”.

Distinta fue la posición de Ignacio Sala. El presidente del PRO en el recinto opinó que se trató de una “pelea entre oficialismo y radicalismo sobre cuestiones partidarias y no sobre lo importante”. También, el legislador amarillo le restó trascendencia al tire y afloje entre Hacemos Unidos por Córdoba y JxC sobre las habituales disputas por el horario de sesiones. Cabe recordar que esa bancada decidió no sumarse al interbloque cambiemista.

Otro de los que habló con este portal digital fue el libertario Spaccesi, quien dijo que “esto se debe a las quejas que Ferrero hizo sobre los horarios de las sesiones”. Pese a ello, apuntó: “Los dos son culpables: el peronismo por su incapacidad de generar acuerdos y JxC por no cumplirlos. Nos ponen al medio de esta pelea y son problemas de los políticos”.

El reglamento en el centro de las discusiones

Con una legislatura paritaria donde tensan las disputas de los bloques mayoritarios, el Reglamento Interno suele ser el eje del debate. Desde la vereda libertaria y en relación al apartamiento de la jefa del interbloque de la reunión de Labor Parlamentaria, Spaccesi le da la derecha a HuxC.

agustín spaccesi retrato.jpeg Agustín Spaccesi, referente de La Libertad Avanza en la Legislatura.

“Desde el punto de vista estrictamente reglamentario tiene razón el presidente provisorio de la Legislatura, aunque durante 10 meses esto no se vino aplicando”, sostuvo.

Asimismo, en diversas oportunidades, los acuerdos entre los distintos bloques suelen dejar de lado la letra chica del Reglamento. Ello fue lo que acordaron en el inicio de la actual gestión, cuando quedó conformado el interbloque de JxC en los hechos, pero sin letra formal.

Espada deloredista, ¡afuera!

Ferrero participa activamente de las reuniones de Labor Parlamentaria desde su asunción. Definió lo sucedido como una "persecución" evidenciada en la intención de excluirla de las reuniones.

La radical habló de “atropellos institucionales y censura”, así como también le apunto al oficialismo por “saltear las sesiones y hacerlas de madrugada a la espalda de los cordobeses”.

En la previa de un año electoral, los tires y aflojes comienzan a tomar mayor fuerza y con el tiempo vendrán enfrentamientos más contundentes. A fin de cuentas, el reglamento interno puede escribirse con letra indeleble o deleble.