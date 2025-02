En Santa Fe, Karina Milei dejó afuera a Santiago Caputo y marcó el pulso del cierre libertario

Quienes responden a El Jefe no fueron los únicos beneficiados. El espacio que responde a Bullrich confió en su jefa, que les había garantizado que tendrían lugares, y tuvo resultados: no solo porque en la nómina que encabezará Aleart -tutelado por el bullrichismo- también estará Samanta Arias , sino también porque pudo meter a Germán Pugnaloni como candidato a convencional . Nicolas Mayoraz , protegido de los Menem por su buen rol en el Congreso, también tuvo vía libre para ubicar a soldados propios, además de encabezar la nómina provincial de La Libertad Avanza .

La estrategia que quiere Santiago Caputo

En toda la negociación brilló por su ausencia Caputo. El asesor estrella no termina de comulgar con los armados provinciales que impulsa Karina y prefiere desentenderse de las disputas distritales. Si se puede sellar algún acuerdo, mejor, pero no es tan importante. La apuesta es y tiene que ser Milei, para el otro vértice del triángulo de hierro. El Presidente, en cualquier lado, debe ser la única estrella de La Libertad Avanza: no hay lugar para liderazgos locales.