La titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini , reveló que una posible candidatura presidencial no es un tema “que esté todo el tiempo en la cabeza” del ministro de Economía, Sergio Massa , y aseguró que su hijo se opone a esa posibilidad.

"Mi hijo no quiere que sea candidato Massa, por todo lo que pasó. Cuando yo digo que voy a ser candidata a intendenta de Tigre me dicen que sí, me ayudan", sostuvo en declaraciones radiales.