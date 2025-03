Javier Milei golpeó la narrativa cordobesista y Martín Llaryora no espera nada más del Gobierno

No conforme, el Presidente bajó la categoría de logro a cero si no es acompañado de una contracción del gasto público. Atacó los discursos industrialistas, caros el PJ provincial, y agitó el tratado de libre comercio con Estados Unidos que disparó alertas en el Panal. Todo parecía indicar que escuchó a los gobernadores más de lo que ellos mismos imaginaban.

La obra pública y el superávit, en la mira de Javier Milei

Llaryora camina sobre esa contradicción cuando contrasta los números en verde de la aprobación popular a su gestión, pero que Milei también los tiene. El jefe de La Libertad Avanza colocó el foco en el superávit fiscal, otro de los orgullos cordobesistas.

Milei pidió al electorado que lo apoye por sus logros, pero el gobierno de Córdoba pedirá lo mismo. El dilema está planteado.

Con el apoyo de los cordobeses, estamos generando #infraestructura universitaria en el interior provincial. Es muy emocionante para quienes tuvimos que ir a estudiar a otra ciudad lejos de la familia poder dar inicio a la obra de una nueva Sede Regional de la @upc_cordoba.… pic.twitter.com/AyuifRvkz4 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 1, 2025

El mandatario provincial eligió un bajísimo perfil para la ocasión. Minutos después de la finalización del discurso, regresó a Córdoba en compañía de su ministro de Vinculación, Daniel Pastore, y el responsable de Ceremonial y Protocolo, Rodolfo Iparraguirre. No quiso hacer comentarios protocolares a micrófono abierto, pero tampoco off the record.

Martín Llaryora, no coments

“Seguimos pensando lo mismo”, se limitaron a decir en su entorno. Antes de ingresar al recinto, Llaryora se encargó de hacer el recorte. “En Córdoba -dijo-, el respeto institucional es un pilar fundamental de la democracia. Por eso estoy participando del acto de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso”.

No es casual que el intendentismo cordobesista haya alineado los discursos de cada una de las aperturas de sesiones locales. El intendente de la capital, Daniel Passerini, no se movió una coma de la postura opositora. Como contó Letra P, se prepara para dar la gran batalla en el principal bastión del interior del país de la mano de los centros vecinales y las organizaciones sociales. También, con polos de poder insoslayables como la Iglesia Católica. El arzobispo provincial, Ángel Rossi, escuchaba cada una de las palabras del socio político de Llaryora en la capital.

Milei en el Congreso5.jpeg Javier Milei aseguró que habrá más motosierra en este año electoral.

Este sábado quedó claro que las elecciones legislativas de este año terminarán de acomodar el tablero político no sólo para los oficialismos, sino también para las fuerzas de la oposición. El electorado tiene el poder de desempate, una frase cargada de sentido común pero que, en la coyuntura, se resignifica. Obras sí o no; Estado presente o limitado; economía macro o real… La nueva grieta.

Quizás por eso Llaryora elija reservarse su opinión sobre este discurso presidencial en particular u otros temas de fuste como las descalificaciones de Milei al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la designación por decreto de jueces para la Corte Suprema y el Libragate, entre otros.

La misma estrategia en Córdoba

En el Panal aseguran que Llaryora no cambiará la hoja de ruta, pero no personalizará los contrapuntos que no se salgan de la agenda histórica del cordobesismo como las retenciones, por ejemplo. Llaryora no es el enemigo elegido y eso alivia.

Con un año de experiencia, el gobierno provincial sabe que nada logrará buscando vías de gestión conjunta. Sin Presupuesto y con la prédica de la motosierra renovada para el nuevo ciclo, las provincias dan por perdidas las charlas eternas con los ministros Guillermo Francos o Toto Caputo por obras o la deuda previsional de las cajas no armonizadas.

“Al gobierno nacional no le interesan las provincias ni los municipios”, fue la conclusión del llaryorismo del primer acto libertario del año en el Congreso.

Le expreso mi solidaridad y mi más profundo respeto al Dr. Facundo Manes, @ManesF. Nunca antes había visto un acto institucional desarrollarse con tanta agresividad, maltrato, falta de respeto y sarcasmo. Una lástima. No es el clima que necesitamos los argentinos para resolver… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) March 2, 2025

La respuesta: un vacío generalizado. El peronismo de Córdoba no le dedicó ni un tuit al mensaje presidencial. No sólo que el gobernador eligió el silencio, sino que lo hizo el bloque cordobesista en la Cámara de Diputados y la senadora Alejandra Vigo entrada la madrugada de este domingo.

El excandidato presidencial Juan Schiaretti no se refirió al contenido, pero manifestó su rechazo al episodio de violencia que sufrió Facundo Manes, el radical con quien quiere pisar la provincia de Buenos Aires. En el schiarettismo seguirán esta sorpresa que, por ahora, se limitan a decodificar como una picardía para molestar en el gran bastión electoral. "Lo levantan", cuchichean.