EL JUICIO

Los Cuadernos K: CFK reaparece en Tribunales recargada contra Javier Milei

La expresidenta se presentará a declarar en Comodoro Py. Dijo que la citaron para hacer "circo" ante el fracaso económico del Gobierno. Quiénes la acompañan.

Letra P | Gabriela Pepe
Por Gabriela Pepe
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Mientras el gobierno de Javier Milei se enfrenta a un tembladeral, con el escándalo protagonizado por Manuel Adorni y las revelaciones de la criptoestafa Libra, Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá este martes en Comodoro Py, donde fue citada a declarar en la causa por los Cuadernos K.

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Marcelo Falak

Después de tres meses de silencio político, Cristina salió este lunes a adelantar cuál será el mensaje que dejará en Tribunales. "Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla", escribió la expresidenta en las redes sociales y calificó la causa como "farsa procesal".

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La primera citada para declarar fue Cristina, a quien acusan de ser la jefa de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de distintos sectores de la economía a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

La declaración de CFK

Aunque cumple arresto domiciliario en su casa de San José 1111 y pudo haber declarado de manera virtual, Cristina fue llamada a concurrir de forma presencial a la sala Auditorium, ubicada en el subsuelo del edificio de Comodoro Py 2002. Según pudo saber este portal, la expresidenta hará uso de la palabra en la sala. Es dable esperar que se extienda en su declaración y que incluya comentarios de lectura política que excedan el hecho que se investiga.

Zoom CFK cuadernos
La primera audiencia de la causa de Los Cuadernos K, por Zoom. Este martes, presencial en Comodoro Py.

La primera audiencia de la causa de Los Cuadernos K, por Zoom. Este martes, presencial en Comodoro Py.

Cristina ya adelantó este lunes que cree que la citación obedece a la voluntad del Poder Judicial de "ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero".

"Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del fiscal (Eduardo) Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase la moral como política de Estado, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares", escribió Cristina.

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Taiano fue fiscal de la causa por la venta de dólar futuro y fue quien pidió enviarla a juicio oral por "defraudación a la administración pública". Años después, la Corte Suprema la sobreseyó en la causa. Ahora, se supo que el fiscal retiene desde noviembre del año pasado información que compromete seriamente al presidente Milei en el escándalo Libra.

La comitiva de CFK

La expresidenta saldrá desde el barrio de Constitución acompañada por su abogado Carlos Beraldi y se trasladará hacia Retiro, junto a su custodia policial. En la sala, estará acompañada por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, los senadores José Mayans, María Teresa González, Juliana Di Tullio, Wado de Pedro, Lucía Corpacci, Carlos Linares e Hilda Aguirre y los diputados Juan Grabois, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Mario Paco Manrique, Sergio Palazzo, José Glinski, Germán Martínez y Eduardo Valdés.

A su regreso, en su casa la esperará su hijo, Máximo Kirchner, que también estará junto a ella antes de su partida hacia Tribunales.

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