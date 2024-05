Los alfiles amarillos de Martín Llaryora van a la pesca en el río revuelto de la interna PRO

La pesca en el río revuelto del PRO de Córdoba

Este miércoles, uno de los hombres que gozó de gran confianza de Macri -incluso, su paso por la Cámara de Diputados obedeció a un pedido expreso del expresidente- encabezará un almuerzo con referentes municipales, sobre todo del populoso departamento Colón, con el mismo objetivo que los anteriores: consolidar el PRO dentro del Partido Cordobés.

Para calmar ansiedades, la escudería amarilla plantea que el objetivo es 2027. En otras palabras, que la movida no es para ocupar lugares en las listas para las elecciones legislativas del año que viene. Las figuras incorporadas al esquema transversal de Llaryora saben de los recelos de algunos compañeros y compañeras peronistas.

No pasó desapercibido el berrinche del ex Atenas y funcionario de Passerini, Héctor Pichi Campana, por su ubicación en la explanada del Cabildo abierto con motivo de la visita del presidente Javier Milei. Como ya contó Letra P, las movidas de Pretto no contribuyen a mantener las ansiedades contenidas en un municipio donde su jefe no tiene posibilidad de pensar en un nuevo mandato.

marcelo rodio dario capitani.jpg Marcelo Rodio y Darío Capitani, parte del gabinete transversal de Martín Llaryora.

Campana, el titular de Transporte de Llaryora, Marcelo Rodio; el secretario de Participación Comunal, Juan Domingo Viola, y varias referencias más se obsesionan con 2027. Eso sin dejar de lado que el passerinista Rodrigo Fernández también suena en la pelotera de nombres.

Más allá de estas escaramuzas, el exmacrismo decidió extender su construcción política y que no quede en un pase calculado. El contexto de la sangría nacional que protagonizan Macri y Bullrich, sumado al desconcierto de la triple derrota de Juntos por el Cambio, favorece la pesca.

El gestor full time de Martín Llaryora y la resistencia macrista

Curiosamente, en este plan no está subido Pedro Dellarossa, l'enfant terrible del PRO, siempre a contrapelo de las masas. “Hoy estoy trabajando para hacer una buena gestión para bien de los cordobeses. Nada más”, repite a los suyos.

Sin embargo, hay jugadores que se preparan para pelear el sello en nombre de Macri, que decidió librar de a una sus batallas para recuperar la identidad de partido que fundó hace más de dos décadas.

Se da por descontado que el titular de la filial cordobesa, Oscar Agost Carreño, no tiene posibilidad de repetir, pero usará los colores que todavía lo identifican para construir acuerdos con el cordobesismo en el Congreso y en la provincia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ArningAdela/status/1596281713595863040&partner=&hide_thread=false Junto a @paulamachmar compartimos la cena de fin de año del @G25Cba con un anfitrión de lujo como @Guillodietrich. Conversamos sobre los desafíos que nos llevaron a involucrarnos en política y sobre aquellos que tenemos pendientes, tanto en Villa Allende como en Mendiolaza. pic.twitter.com/MG2dfXiN6v — Adela Arning (@ArningAdela) November 25, 2022

Además, no sólo la macrista paladar negro Soher El Sukaria diseña el plan de recupero. El ciclista Guillermo Dietrich ya tiene apuntados dos nombres para pelear por la conducción del PRO en 2025, momento previsto para la renovación de los mandatos.

Se trata de la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning; y su par de Villa Allende, Pablo Cornet, sobrino del presidente de la Bolsa de Comercio y amigo personal de Macri, Manuel Tagle.