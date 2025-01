Lista de intocables K en la AFIP: Javier Milei toma más distancia de Mauricio Macri

De todos modos, en la cúpula libertaria no dan por cerrada la posibilidad de un acuerdo electoral entre el PRO y LLA este año, aunque reconocen que el vínculo entre ambos espacios atraviesa uno de sus peores momentos. "La relación sigue mal y distante, y no veo que mejore", comentó, a Letra P, una fuente del Ejecutivo.

La lista de intocables K en la ex-AFIP de Mauricio Macri

La supuesta protección brindada en la AFIP habría operado desde el 2016, mientras gobernaba Cambiemos, y tuvo continuidad, al menos, hasta el 2019, durante la administración del Frente de Todos. Incluía una lista de empresarios como Alejandro Vandenbroele, sentenciado por el caso Ciccone, y Lázaro Báez, con prisión domiciliaria por un juicio por corrupción en Vialidad, de acuerdo a una publicación del periodista Bernardo Vázquez en Clarín.

La modalidad de blindaje denunciado por funcionarios de LLA consistía en bloquear información puntual de patrimonio y movimientos de las personas implicadas y sus activos. Por eso, de acuerdo a esta misma información, están bajo sospecha no sólo las 51empresas o personas jurídicas, que aparecían como contribuyentes pero que estaban protegidas por los requerimientos que hacía la AFIP, sino, también, los funcionarios que ordenaron confeccionar esa lista.

Este lunes, una de las cuentas que se le atribuye a Santiago Caputo apuntó contra María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de Macri. "Hola Euge Talerico, ¿Nos quieren contar para qué tenían armada esa lista de ´protección´ en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel, de Recoleta", publicó el usuario @MileiEmperador.

Es imperativo que las autoridades de la AFIP durante el periodo 2016-2019 aclaren si la lista secreta que se conoció hoy de empresarios kirchneristas era para garantizarles impunidad o para perseguirlos. La Patria se los demanda! Esto es un escándalo nacional. — John (@MileiEmperador) January 7, 2025

Las respuestas de los exfuncionarios de Cambiemos y del Frente de Todos

En medio de esta pelémica, la exvice de la UIF acusó al gobierno de Milei de "persecución" y a su asesor estrella de ser la persona "llamada a hacer las cosas que están mal". "Caputo está creando un entorno que no es sano para la Argentina desde el punto de vista institucional y no dejo de señalarlo, y me tienen para ensuciarme", sostuvo Talerico en una entrevista con Radio con Vos. La respuesta de la exfuncionaria no preocupó a los integrantes del gabinete libertario.

El extitular de AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández, Carlos Castagneto, también salió al cruce de estas denuncias al asegurar que son operaciones “con las que el gobierno busca desviar la atención de los ciudadanos” en medio del ajuste económico. Aún así, el exfuncionario sí reconoció que “en el gobierno de Macri llevaron adelante mecanismos de alineamiento, investigación y un laboratorio de espionaje protegidos por el secreto fiscal".