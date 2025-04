Lionella Cattalini: "Es injusto para Maximiliano Pullaro que el resto tenga reelección y él no"

-No es lo único, pero es importante, y no le escapamos a ese debate. Se habla mucho de la reelección de Pullaro, pero muchos de los que hablan no dicen que ellos mismos tienen reelecciones indefinidas. Estamos de acuerdo en que haya dos periodos para cada cargo, y tiene que ser igual para todos. Eso le va a dar alternancia a la democracia y nos va a dar la oportunidad de renovar también muchas caras y muchas ideas que hoy son necesarias en la política. Es injusto para Pullaro que el resto tenga reelección y él no. Es la gente la que va a definir si Pullaro va a tener reelección o no.