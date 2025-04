Santa Fe: "Son muchos los aportes que los jóvenes podemos hacerle a la nueva Constitución"

Embed - Gino Svegliati on Instagram: " Soy candidato a Convencional Constituyente ¡Sumate con tu voto este 13 de abril! Como el candidato más joven, quiero ser la voz de nuestra generación y demostrar que las juventudes no somos solo el futuro, sino también el presente de nuestra provincia. Me comprometo a defender nuestras necesidades, aspiraciones y derechos en este debate fundamental. Acompañanos, junto a @maxipullaro, en la Lista de Unidos para construir una Constitución que nos represente a todos y todas. Este 13 de abril, votá Unidos para Cambiar Santa Fe "

