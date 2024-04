Ley ómnibus XS: la reforma laboral y el impuesto al tabaco traban la negociación

La negociación por la ley ómnibus XS sigue empantanada y al cierre de esta nota Martín Menem no había convocado al plenario de comisiones para que se trate este jueves. Los principales puntos de conflicto son la reforma laboral que exige la UCR y rechaza Miguel Pichetto y el impuesto al tabaco, que perjudica a la empresa Sarandí .

La compañía de Pablo Otero mostró su fuerte capacidad de lobby en enero, cuando logró quitar del texto original el artículo que la obligaba a pagar más impuestos. La UCR , Hacemos Coalición Federal y los partidos provinciales pidieron restablecerlo. Si el Gobierno no cede, esas fuerzas están dispuestas a pedirlo en el recinto y exponer a sectores políticos que, especulan, podrían ser cercanos al empresario.

La nueva ley ómnibus XS

Menem tomó una decisión: si no tiene los votos asegurados para un dictamen que garantice una aprobación, no citará a la comisión. Además, si no hay ley ómnibus, tampoco pondrá en tratamiento la reforma fiscal, que es apoyada por gobernadores de todas las fuerzas.