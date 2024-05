Ley ómnibus: Sergio Uñac, la esperanza peronista de las mineras en las provincias que juegan con Javier Milei

Como contó Letra P , Uñac está en la mira de los operadores oficialistas, que buscan que la ley ómnibus logre aprobación en todos sus capítulos para que no deba volver a la cámara baja, y también de las grandes empresas mineras, que ven en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) un andamiaje que las beneficia para consolidar su presencia en provincias asfixiadas por el ajuste de Milei. Sin embargo, en San Juan el gobernador Marcelo Orrego (PRO) no tiene apoyos en el Senado para ofrecerle a la Casa Rosada: dos escaños pertenecen a La LIbertad Avanza y el tercero al exgobernador peronista.

El factor minero es una de las armas del Ejecutivo para engordar el número de adhesiones en el Senado, pero choca con un límite objetivo a la hora de buscar la ayuda de los gobernadores. Salvo el mandatario de Catamarca, que comparte espacio político con dos representantes de la provincia en la cámara alta, al igual que Orrego el peronista salteño Gustavo Sáenz , y el radical Carlos Sadir (Jujuy) no cuentan con votos propios en el recinto.

Sin referentes de su riñón en el Senado, Sáenz logró que sus espadas en Diputados, que forman parte de la bancada Innovación Federal, se sumaran a la oposición friendly y acompañaran el proyecto libertario. Sin embargo, en el Senado no tiene qué aportar: dos escaños responden a Unidad Ciudadana y no responden a sus deseos. El oficialismo ya los cuenta en contra. El exgobernador Juan Carlos Romero, cercano al PRO, es un apoyo que ya forma parte de la cuenta, pero Sáenz no puede facturarlo.